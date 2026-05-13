Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles a Beijing para sostener una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, en un escenario marcado por las tensiones comerciales, la guerra contra Irán y las disputas en torno a Taiwán. Antes de partir de Washington, el mandatario republicano adelantó que tendría una “larga conversación” con su homólogo y expresó su intención de que China abra su mercado a las compañías estadounidenses.

Se trata del primer viaje de un presidente de Estados Unidos a China desde 2017, cuando el propio Trump visitó la capital durante su primer mandato. La agenda contempla reuniones entre jueves y viernes, además de actos oficiales organizados por las autoridades chinas.

Previo a su salida de la Casa Blanca, Trump se refirió al conflicto con Irán, aliado estratégico de Beijing. “Tendremos una larga conversación al respecto”, dijo a la prensa. No obstante, poco después restó importancia al tema. “Tenemos muchas cosas que discutir. Y no diría que Irán sea una de ellas”.

También aseguró que Washington no requiere apoyo chino en ese frente “No creo que necesitemos ayuda con Irán”, afirmó, aunque reconoció que Xi había sido “relativamente bueno” en relación con esa cuestión.

La guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, obligó a Trump a posponer este viaje originalmente previsto para marzo. El conflicto ha intensificado las tensiones energéticas globales tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, un paso marítimo crucial para el transporte de petróleo y mercancías.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, solicitó el martes a Pakistán que refuerce sus esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán. Según la prensa estatal, Wang pidió al canciller paquistaní, Ishaq Dar, “intensificar” las gestiones diplomáticas y colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo cierre afecta directamente el suministro energético y comercial hacia China.

Además de la crisis en Medio Oriente, la cumbre entre Trump y Xi abordará temas de comercio bilateral y competencia tecnológica. Entre los puntos previstos figuran los controles chinos sobre la exportación de tierras raras, la rivalidad en inteligencia artificial y la continuidad de la tregua arancelaria acordada en octubre durante la última reunión entre ambos líderes en Corea del Sur.