Trump, Xi y Putin tendrán su primera reunión trilateral; se hablará de Irán, pero no de Ucrania

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping sostendrán la primera reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China en una cumbre en Shenzhen la próxima semana, anunció el viernes la Casa Blanca.

Trump quiere conversar sobre la reducción del arsenal nuclear en esta reunión, prevista para el jueves, y planteará el tema de la guerra con Irán, pero no se espera que discuta la guerra en Ucrania, dijo un funcionario estadunidense.

Armas nucleares e Irán en la agenda

Los tres líderes se reunirán al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra el 18 y 19 de noviembre en la ciudad del sur de China y que tiene a Xi como anfitrión, refirió la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales.

"El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa", dijo Wales.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato en una llamada con periodistas, dijo que Washington no espera un acuerdo y describió la reunión como el punto de entrada y la primera conversación entre los tres países a nivel de líderes. Agregó que el arsenal nuclear de China crece más rápido que ningún otro del mundo y que Pekín debe asumir un papel de adulto en la mesa.

Uno de los grandes conflictos que domina el segundo mandato de Trump será tratado, pero el otro no, dijeron funcionarios estadunidenses.

"Creo que el presidente sí tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladímir Putin", dijo el funcionario.

Sobre Ucrania, Washington tiene otra vía de negociaciones con Kiev y Moscú, añadió, en referencia a las conversaciones que enviados estadunidenses han mantenido en los últimos días con Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

"China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania", agregó el funcionario.

Armas nucleares e Irán en la agenda

Trump saldrá de Washington el lunes y llegará el martes a Filipinas para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), antes de viajar a Shenzhen. Allí tendrá un almuerzo de trabajo bilateral y una reunión con el presidente chino, y no está previsto que mantenga una reunión cara a cara con Putin.

La cita llega después de que en febrero expirara el tratado Nuevo START entre Washington y Moscú, y de que Trump rechazara prorrogarlo y planteara negociar uno modernizado que incluya a Pekín.

El jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk, acompañará a Trump en su viaje a China, pero no participará en la reunión con Xi y Putin, señalaron los funcionarios.