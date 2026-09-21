'Trump TV': El presidente de EU lanza su plataforma de streaming 24/7

Para eludir los cuestionamientos de la prensa y controlar su propia narrativa, la Casa Blanca presentó Trump TV, un nuevo canal de streaming en el que transmitirá contenidos oficiales, discursos y momentos destacados del presidente de Estados Unidos, las 24 horas del día en tiempo real.

El lanzamiento de la plataforma —que debutó emitiendo imágenes de archivo de un discurso en el Monte Rushmore— ocurre en el punto más tenso de la relación entre el presidente Donald Trump y la prensa de Estados Unidos, motivado en parte por el enojo del republicano ante el uso de fuentes militares anónimas para reportar las dificultades en la guerra con Irán.

Guerra abierta con los medios tradicionales

La llegada de Trump TV coincide con una respuesta en bloque del gremio periodístico estadunidense:

Veto presidencial: La Casa Blanca prohibió el acceso a las instalaciones oficiales a CNN, MS NOW y Politico, acusándolos de difundir "noticias falsas".

Boicot de las grandes cadenas: En solidaridad, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos los actos públicos del presidente.

Demanda judicial: CNN, MS NOW y Politico interpusieron un recurso de urgencia en tribunales de Washington DC, acusando al gobierno de violar la libertad de expresión y el debido proceso. Un juez convocó a las partes a una audiencia este miércoles.

Ataques en redes y batalla legal

Lejos de retroceder, el mandatario utilizó su red Truth Social para justificar la creación de sus propios canales de difusión y arremeter contra la prensa, afirmando que las noticias falsas son un "cáncer" y una "amenaza para la seguridad nacional".

Asimismo, ante la posibilidad de que la justicia suspenda el veto a los periodistas, anticipó que recurrirá a la apelación.