Zelenski expone las facturas de la guerra; la califica de “ridícula”

NUEYA YORK.— El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “fracasará” en el conflicto.

“Esta guerra ridícula con Ucrania tiene que acabar. No conozco a ningún líder mundial que pueda decir otra cosa a nadie, que esté abiertamente a favor de esta guerra, con la excepción de un hombre”, manifestó en la ONU.

El mandatario recordó que ya van casi cinco años de guerra, desde el lanzamiento de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, años en los que “los generales rusos han intentado llevar a cabo la orden loca de Putin de quedarse con el Donbás”.

Aseguró poseer un archivo “de videos de drones que muestran miles y miles de rusos pereciendo (...) Es una locura, pero siguen acudiendo allí a esas zonas de muerte a morir, pero lo siguen haciendo porque es lo que Putin quiere”.

Dijo que hay 248 mil soldados rusos caídos en combate entre enero y agosto de 2026.

“Después de perder a tanta gente, Rusia apenas ha logrado hacerse con mil kilómetros cuadrados de nuestra tierra este año y hemos liberado ya una parte significativa de la misma (...) Putin está pagando con un sinfín de vidas por cada kilómetro”, agregó antes de extender esta crítica a Corea del Norte, que envió efectivos al frente.

“¿Por qué los coreanos debieran dar sus vidas en una guerra contra Ucrania? Kim Jong-un los utiliza como si fueran una moneda de cambio y obtiene algo a cambio”, declaró, apuntando a las “mayores capacidades” militares de Pyongyang, si bien dijo que ciudadanos de hasta 47 países han participado en el conflicto del lado de Moscú.

“De Ghana, Nepal, Tayikistán, India, Yemen, Guinea, Zimbabue, Cuba, Bielorrusia, Sudán, Sudáfrica, muchos otros países”, puntualizó.

Zelenski dijo que su par ruso “fracasará” e incidió en que Putin no se contentará con tener la región de Donetsk.

“Quiere más. Nuestras ciudades Odesa, Járkov, Dnipró y otras. Amenaza a Moldavia, Polonia y a los estados bálticos. Parece que nunca puede decir ‘ya es suficiente’. ¿Se pueden imaginar ustedes a Putin sin guerra?”