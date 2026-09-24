Líderes, pendientes al discurso sobre IA; inteligencia artificial

Francia recibirá a León XIV este viernes 25 de septiembre para una visita pastoral de cuatro días que desde los primeros minutos y horas captará la atención de millones de seres humanos en el mundo, incluidos los principales jefes de Estado y los dueños de las tecnologías de última generación.

Las campanas de todo el país europeo repicarán varios minutos para avisar que el avión del Papa tocó suelo parisino a eso de las 10 de la mañana y en seguida, el presidente francés Emmanuel Macron se entrevistará con él en la primera visita de un Pontífice a ese país después de 18 años de espera, la cual reunirá a más de un millón de franceses en las calles de París, Lourdes y Metz.

Luego de las ceremonias de bienvenida, el Papa protagonizará otro momento inédito en su magisterio de apenas un año cuatro meses cuando se dirija por la tarde del viernes a la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que tiene su sede principal en París.

A partir de ese momento, Robert Prevost se convertirá en el segundo Papa en tomar el micrófono en el importante foro para alertar al planeta y a la humanidad de los peligros, amenazas y riesgos que trae consigo la prevalencia de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana, tal como lo describió en su primera encíclica Magnifica Humanitas meses atrás.

La voz del líder de los católicos en el mundo será escuchada por los representantes de los 194 países que forman parte de la UNESCO y 46 años después de que Juan Pablo II se pronunció ahí mismo en contra de la utilización de las armas nucleares y el analfabetismo.

León XIV llegará a la UNESCO a invitación de su director general, Khaled

El-Enany, en medio de un contexto mundial en donde los propios desarrolladores de la IA han reconocido la posibilidad de que dicha tecnología pueda salirse del control humano, mientras jefes de Estado de potencias como China y Estados Unidos han mostrado oposición a ralentizar su avance.

En su discurso a las naciones del mundo, se prevé que León XIV se pronuncie por trabajar desde los gobiernos, las universidades y las empresas para evitar que el desarrollo acelerado de la IA ocasione daños no deseados a los seres humanos y al planeta, haciendo énfasis en proteger a las generaciones más jóvenes.

Con esa intención, la UNESCO preparó una jornada más amplia que contempla además la realización de tres mesas de debate en su sede principal a lo largo de las cuales expertos se referirán a puntos cruciales de la era digital como los sesgos algorítmicos, la protección de datos personales, el respeto por la dignidad humana y la rendición de cuentas.

De esta forma la UNESCO ha hecho saber a través de su director general la intención de que la organización pueda convertirse en una especie de “moderador” en el debate surgido alrededor de los beneficios y riesgos de la IA, trabajando de la mano con el Vaticano, estado que cuenta con un observador permanente desde que fue creado el organismo multinacional.

“Su voz es importante puesto que es la voz de un jefe de Estado, y como líder religioso y moral de millones de personas en el mundo también es relevante; sobre todo por el último documento que ha sacado, la encíclica sobre la dignidad humana ante la inteligencia artificial”, opinó en entrevista para Grupo Imagen la doctora Marilú Rojas Salazar, investigadora del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana

“Por eso, espero que la intervención del Papa sea ‘una palabra profética’, con profundidad ética, llamando a las conciencias del orden mundial internacional, una llamada directa a quienes están gobernando al mundo y a quienes son los dueños de la IA”, añadió.

“Los tecnócratas son los que gobiernan al mundo y los líderes religiosos, los líderes políticos tendrían que estar haciendo más conciencia de esto y la encíclica que sacó el Papa no sólo es para creyentes, es para todo el mundo”, concluyó.

En la visión del doctor Giancarlos Candanedo, la visita de León XIV a la UNESCO es trascendental al elegir al multilateralismo como forma de generar conciencia de lo peligroso que sería que una tecnología como esta caiga en manos “incongruentes, maléficas o insensatas”.

“El Papa aboga por ir a la UNESCO para decir ‘dialoguemos, es importante que pongamos por encima de todo a las personas’”, comentó Candanedo en entrevista para Grupo Imagen.

“La Santa Sede es un observador permanente en la UNESCO, es una institución que no tiene ningún interés particular, sólo la dignidad de la persona. Por eso el Papa es un interlocutor muy válido, no acude para buscar el beneficio para su país sino para toda la humanidad”, comentó.

“Hoy en día, la IA no la manejan los Estados. Es un ente privado. Entonces, aquí, es un mayor reto no solamente para la Iglesia o para el Papa, para los Estados en general porque estamos hablando de que personas privadas están desarrollando tecnología fuera, por lo menos en estos momentos, del alcance jurídico de los Estados, que sabemos dónde comienza, pero no sabemos a dónde puede terminar”, dijo.

El papa León XIV emitirá su discurso ante la UNESCO a escasas semanas de que Estados Unidos y Nicaragua abandonen formalmente la organización surgida en 1945, mientras China seguirá formando parte el organismo dedicado a promover la educación, la cooperación científica y la cultura de los pueblos.

¿Qué recomendó la UNESCO desde el 2021 a sus Estados miembros?

I. Actualizar voluntariamente sus marcos legales para dar cabida a las distintas disposiciones que conlleva la recomendación sobre la ética en la inteligencia artificial, tomando en consideración el derecho internacional y los derechos humanos.

II. Hacer partícipe del contenido de la recomendación a empresas, escuelas, instituciones de gobierno, sociedad civil, sector privado y a quienes utilizan las tecnologías de la IA para que sus actividades se desarrollen acorde a lo dispuesto en el documento votado por la UNESCO en conferencia general, con el propósito de que su desarrollo y utilización se guíe a partir de “una investigación científica y un análisis y evaluación éticos”.

Liga de la Recomendación sobre la ética en la Inteligencia Artificial votada por la Unesco en noviembre del 2021: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa

¿Qué pidió el papa Juan Pablo II hace 46 años a la UNESCO?

Que la ciencia y todos sus sectores siempre respeten los derechos humanos y privilegien la ética para preservar a la familia humana, no a la guerra nuclear.

Debe haber prioridad ética sobre la técnica, hacer más fuerte la conciencia humana.

Orden del día

25 de septiembre del 2026 París, Francia

09:30h a 12:00h

Foro de la UNESCO para la juventud en la era digital: Una reflexión universal sobre Magnifica Humanitas y las responsabilidades de la UNESCO en materia de educación, cultura e información.

15:00h a 16:30h

Visita oficial del papa León XIV a la Unesco.

La visita contempla:

Recorrido a las instalaciones del inmueble sede presidido por el director general de la Unesco, Khaled El-Enany.

El director de la Unesco y el Papa apreciarán una exposición de obras de arte en el tema de la paz.

Visita de León XIV a jardines de la Unesco.

Discurso del Pontífice a la asamblea general y a invitados especiales.