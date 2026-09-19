Trump cumple con veto y deja fuera a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca

La Casa Blanca negó este sábado el acceso a periodistas de CNN, MS NOW y Politico, en cumplimiento del anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había advertido que prohibiría la entrada de estos medios al recinto presidencial.

Los tres medios de comunicación informaron por separado que las acreditaciones de prensa de sus equipos fueron confiscadas durante la mañana del sábado, cuando sus periodistas se presentaron en la Casa Blanca para realizar su cobertura.

Los medios señalaron que podrían impugnar la prohibición, al considerar que la medida entra en conflicto con las garantías establecidas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, particularmente aquellas relacionadas con la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Medios cuestionan la prohibición de Trump

En un comunicado difundido este sábado, CNN calificó la prohibición como un “ataque ilegal” contra su derecho constitucional a ejercer el periodismo sin interferencias del Gobierno.

Por su parte, MS NOW y Politico también señalaron que defenderían sus derechos amparados por la Primera Enmienda, luego de que sus periodistas fueran impedidos de ingresar al recinto presidencial.

La medida se concretó después de que Trump acusara a estos medios de difundir “NOTICIAS FALSAS”. En una publicación realizada el viernes en redes sociales, el mandatario afirmó que estos medios no deberían poder escribir o informar constantemente sobre “FICCIÓN y MENTIRAS” al cubrir al presidente de Estados Unidos.

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El anuncio de veto de Trump contra más medios

Un día antes, el presidente estadounidense fue tajante al anunciar que la prohibición tendría efecto inmediato y alcanzaría a CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó de mantener una difusión constante de “NOTICIAS FALSAS”.

Trump también cuestionó a MS NOW, al referirse al cambio de nombre desde MSNBC, y acusó a Politico de haber recibido una suscripción de 8 millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos durante el mandato del expresidente Joe Biden.

En esa misma publicación, Trump calificó dicho pago como “corrupción” y sostuvo que la medida contra los tres medios era consecuencia de su cobertura.

“Les seguirán otros medios de noticias falsas”, agregó el presidente.

Durante declaraciones a periodistas realizadas el viernes en el Despacho Oval, Trump mencionó a The New York Times y The Washington Post cuando respondió a una pregunta sobre cuáles serían esos “otros medios” a los que se refería.

Antecedente contra Associated Press

El año pasado, Trump excluyó a Associated Press del grupo de periodistas que cubren sus movimientos, luego de que la agencia de noticias no adoptara el nombre que el mandatario prefería para el golfo de México.

La decisión ocurrió después de que el presidente ordenara al poder ejecutivo utilizar el nombre de “Golfo de Estados Unidos”.

La Associated Press ha impugnado la prohibición, en otro episodio relacionado con las restricciones impuestas por Trump a medios de comunicación durante su administración.

Con información de Reuters.

*mcam