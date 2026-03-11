Naasón Joaquín, su madre y su sobrino serán juzgados juntos en Nueva York en 2027

El juicio federal contra el líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, su madre Eva García de Joaquín y su sobrino Joram Núñez Joaquín comenzará el 15 de marzo de 2027 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dentro de una investigación federal que incluye acusaciones de crimen organizado, trata de personas, tráfico sexual y explotación infantil.

La fecha fue fijada por la jueza Loretta A. Preska durante una audiencia celebrada el 10 de marzo, en la que fiscales y abogados defensores revisaron el calendario procesal y el intercambio de pruebas en uno de los casos judiciales más complejos vinculados a una organización religiosa en Estados Unidos.

Los tres acusados permanecerán detenidos hasta el inicio del proceso, previsto dentro de un año, mientras se completa la revisión del extenso expediente.

Juicio contra líder de La Luz del Mundo

Durante la audiencia, las partes acordaron los plazos para la presentación de pruebas, declaraciones y peticiones legales previas al juicio.

La jueza Preska estableció que la defensa tiene hasta el 25 de julio de 2026 para presentar mociones legales, entre ellas solicitudes para desestimar cargos o excluir evidencias. También fijó una audiencia de seguimiento el 23 de septiembre de 2026, donde se revisará el avance del caso antes del juicio.

El proceso judicial contra los líderes de la iglesia incluye cargos por crimen organizado y tráfico sexual. REUTERS

La Fiscalía informó que el expediente continúa ampliándose y que aún faltan entregas adicionales de evidencia a la defensa.

Actualmente, el caso supera los 2.2 millones de documentos y archivos electrónicos, lo que refleja la magnitud de la investigación federal.

Los fiscales estiman que la fase de presentación de pruebas en el juicio podría extenderse alrededor de dos meses.

Durante la audiencia, los tres acusados permanecieron esposados luego de que el alguacil federal rechazara una solicitud para retirarlas.

Naasón Joaquín García compareció con uniforme caqui de prisión, mientras que su madre vestía un overol amarillo fluorescente y su sobrino ropa penitenciaria similar.

Ninguno de los acusados realizó declaraciones ante el tribunal.

La sala registró una mayor asistencia que en audiencias previas, con presencia de seguidores de la iglesia, en su mayoría mujeres vestidas con faldas largas y cabello recogido, rasgo característico de la congregación.

Al concluir la sesión, Naasón Joaquín saludó discretamente a algunos asistentes con un gesto de cabeza.

El juicio se realizará de manera conjunta para los tres acusados, salvo que alguna de las defensas solicite separar su proceso antes de la fecha prevista.

Líderes religiosos, red de abuso sexual y trata de personas

La acusación federal sostiene que los dirigentes de La Luz del Mundo utilizaron su autoridad religiosa y doctrinal para manipular y someter a mujeres y menores dentro de la congregación.

“Utilizaron su influencia religiosa y poder económico para intimidar y obligar a las víctimas a guardar silencio”.

Así lo señaló el fiscal federal Jay Clayton al describir el alcance de la investigación.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados habrían organizado durante años un sistema de abuso sexual sistemático dentro de la iglesia, aprovechando la estructura jerárquica y la obediencia de los fieles.

La acusación afirma que algunas víctimas fueron persuadidas de participar en actos sexuales con el líder religioso bajo la creencia de que ello representaba una “bendición espiritual” o un mandato divino.

Las autoridades indican que al menos 13 víctimas forman parte del caso, aunque la investigación menciona a decenas de posibles afectados.

La iglesia, fundada en 1926 en Guadalajara, México, mantiene una estructura de liderazgo dinástico que comenzó con Aarón Joaquín González, continuó con Samuel Joaquín Flores y, desde 2014, quedó bajo el mando de Naasón Joaquín García.

La sede principal del grupo se ubica en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, donde el líder es considerado por los fieles como “apóstol de Jesucristo”, figura que según la doctrina posee autoridad espiritual absoluta.

Naasón Joaquín ya cumple una condena previa en California por abuso sexual. REUTERS

Los fiscales sostienen que esta estructura permitió mantener control social y silencio entre las víctimas, muchas de ellas provenientes de familias con varias generaciones dentro de la iglesia.

Además de los acusados que comparecerán en Nueva York, el proceso incluye a otros implicados que permanecen prófugos, entre ellos Azalia Rangel García, Rosa Sosa y Silem García Peña, exregidor del municipio mexicano de Xalapa.

Las autoridades estadunidenses buscan su detención y posible extradición.

Naasón Joaquín García ya cumple una sentencia de 16 años y ocho meses de prisión dictada en 2022 por un tribunal de California tras declararse culpable de abuso sexual de menores en un proceso separado.

El nuevo juicio federal en Nueva York podría derivar en penas de hasta cadena perpetua, dependiendo de los cargos que finalmente se prueben en el tribunal.