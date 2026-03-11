Reacción química en Disneyland envía a siete empleados al hospital

Siete empleados de Disneyland Resort fueron hospitalizados tras una reacción química no planificada ocurrida en una zona de backstage próxima a la atracción Star Tours, en la sección Tomorrowland del parque temático en Anaheim, California. El hecho se registró alrededor de las 12:30 del martes y obligó a la intervención de equipos de materiales peligrosos, así como a la evacuación temporal de áreas cercanas.

El Departamento de Policía de Anaheim y el Departamento de Bomberos de Anaheim acudieron al lugar tras recibir reportes de un olor tóxico en el backstage, específicamente en un área en remodelación.

El sargento Matt Sutter explicó que el origen del gas nocivo se rastreó hasta materiales utilizados por un contratista de construcción, aunque no se precisó la composición exacta de la sustancia ni si se trató de una reacción accidental entre productos químicos almacenados o manipulados.

Varios trabajadores presentaron síntomas como mareos y dificultades para respirar tras la exposición. Siete de ellos fueron trasladados a hospitales cercanos para evaluación y tratamiento, mientras que otros recibieron atención médica en el lugar y fueron dados de alta poco después.

Seguridad de visitantes y protocolo

Voceros de Disneyland Resort aseguraron que ningún visitante resultó afectado por la emergencia. Como medida precautoria, las áreas cercanas fueron evacuadas durante aproximadamente dos horas, hasta que los equipos especializados declararon segura la zona y las operaciones se reanudaron alrededor de las 15:00.

Los bomberos, junto a unidades de materiales peligrosos, realizaron mediciones ambientales y ventilación forzada para descartar la presencia de gases residuales. Imágenes aéreas difundidas por medios locales mostraron vehículos de emergencia y personal con trajes de protección en la zona trasera de Tomorrowland.

Investigación en curso

Según reportes de Fox News y CBS Los Angeles, la reacción química habría sido generada por la combinación involuntaria de materiales de obra, aunque no se ha confirmado si se trató de productos de uso común en mantenimiento o de un error en el almacenamiento.

Las autoridades subrayaron que la situación estuvo siempre contenida en el backstage y no representó riesgo para los asistentes al parque. La investigación continúa para determinar si se incumplieron protocolos de manipulación o almacenamiento de sustancias peligrosas.

Disneyland Resort reiteró su compromiso con la seguridad de empleados y visitantes, asegurando que todos los trabajadores afectados reciben la atención médica necesaria.