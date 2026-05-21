Trump promete que EU recuperará el uranio de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el jueves que su país recuperará las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, a pesar de las declaraciones de Teherán en las que afirma que no entregará dicho material.

Lo conseguiremos. No lo necesitamos, no lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de conseguirlo, pero no vamos a dejar que se lo queden", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Se cree que Irán posee alrededor de 900 libras de uranio altamente enriquecido, que según Trump fue enterrado por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel hace casi un año.

La recuperación del uranio forma parte del objetivo central de la guerra de Trump contra Irán: que no se permita a Teherán desarrollar un arma nuclear.

El líder supremo de Irán emitió una directiva según la cual el uranio del país, casi apto para armas, no debe enviarse al extranjero, informaron a Reuters dos fuentes iraníes de alto rango.

Semanas antes, Trump, sugirió que pretende incautar el uranio enriquecido de Irán para mejorar su imagen política, después de que Israel lo exigiera como meta de la guerra.

La verdad es que me siento mejor si lo consigo, pero (...) creo que es más por relaciones públicas que por cualquier otra cosa", dijo Trump a Sean Hannity, presentador de Fox News, durante una entrevista grabada en su visita a China y transmitida el jueves por la noche en territorio estadunidense.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien junto con Trump ordenó los ataques contra Irán del 28 de febrero que desencadenaron el conflicto, dijo en una entrevista reciente que la guerra "no había terminado" porque el material nuclear sensible "tiene que ser sacado" del país.