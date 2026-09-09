Trump promete 5 mil dólares a votantes si su partido retiene el Congreso

El presidente Donald Trump prometió que cada adulto estadunidense recibiría 5 mil dólares del gobierno federal si el Partido Republicano logra mantener el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de noviembre.

"Así que, si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5 mil dólares. Se llamará el dividendo Trump", dijo el mandatario a sus simpatizantes durante una convención partidaria en Texas, mientras su agrupación atraviesa dificultades en las encuestas frente a los demócratas.

El presidente no especificó de dónde provendrían los fondos. "Nuestro país está generando muchísimo dinero", se limitó a decir.

Trump pide votar por republicanos o EU se "irá al infierno"

En su aparición estelar del miércoles, durante una convención partidaria extraordinaria en Dallas bautizada por sus organizadores como "Trumpapalooza", el mandatario pidió a sus simpatizantes que imaginen que es él quien figura en la boleta de votación del 3 de noviembre.

"Les pido que asuman que soy yo el que está en la papeleta de votación. Soy yo el que está en la papeleta. Solo una vez más", declaró Trump durante su intervención en el American Airlines Center.

El presidente celebró estar en Dallas, Texas, estado tradicionalmente republicano donde sus candidatos al Senado y a gobernador aparecen virtualmente empatados con sus rivales demócratas en los sondeos.

La firma de datos electorales Decision Desk HQ pronostica que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes por 230-205 y que el Senado quedará 51-49 a su favor en noviembre.

Si perdemos, van a perder la frontera, las reducciones de impuestos, van a perder la seguridad, van a perder su riqueza, el país se irá al infierno y ustedes se irán al infierno, así como hace dos años", aseguró Trump, en referencia a la administración de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

Trump tenía prevista una nueva intervención al cierre de la cumbre el jueves. El vicepresidente JD Vance, miembros del gabinete, líderes del Congreso y candidatos en contiendas seguidas de cerca para la Cámara y el Senado también figuraban en el programa.

El mandatario buscó movilizar a sus votantes cuando su aprobación se ubica por encima del 30 por ciento en sondeos recientes, mientras algunos candidatos republicanos se mantuvieron alejados del evento.

El líder republicano intenta movilizar a sus votantes leales sin perder a los independientes, que empiezan a mostrar desencanto ante la inflación, la gasolina por encima de los 4 dólares el galón y la guerra con Irán.

Dentro del recinto había pocos indicios de ansiedad republicana sobre noviembre. La convención presentó incluso un mensaje en video del senador demócrata John Fetterman, cada vez más enfrentado con el ala izquierda de su partido por su postura sobre Israel, lo que avivó conjeturas sobre una posible deserción que podría socavar las esperanzas demócratas en el Senado.

Los republicanos destacaron las rebajas de impuestos y la aplicación de las leyes migratorias, y presumieron un aumento de la manufactura y precios más bajos de medicamentos con receta. Fetterman calificó el socialismo de "antiamericano", mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que los izquierdistas estadunidenses quieren convertir el país en un "infierno" como Venezuela o Cuba.