EU y China reducen aranceles sobre 30 mil millones en productos

Estados Unidos y China acordaron reducir los aranceles sobre productos por valor de 30 mil millones de dólares e iniciar un diálogo sobre inteligencia artificial, según anunciaron ambos países tras la visita del presidente Xi Jinping a Washington.

Las reducciones arancelarias se aplicarían a las exportaciones estadounidenses, como productos agrícolas, madera y cosméticos, así como a las importaciones de Estados Unidos, entre las que se incluyen pequeños electrodomésticos, juguetes y artículos de decoración, según un comunicado de la Casa Blanca publicado el viernes.

Ambos países alcanzaron un consenso sobre las recomendaciones para un trato arancelario más favorable para 30 mil millones de dólares en productos no sensibles en ambas direcciones", afirmó la Casa Blanca.

La cumbre de tres días entre Xi y el presidente Donald Trump, que concluyó el viernes, se caracterizó por la diplomacia personal más que por grandes avances públicos. Xi ya aterrizó en Pekín, según informó el sábado la agencia estatal de noticias china Xinhua.

Ambas partes también acordaron crear un consejo comercial y ampliar los resultados de las conversaciones anteriores celebradas en Kuala Lumpur, según informó el ministerio de Asuntos Exteriores chino.

El acuerdo se produce tras la decisión de las dos mayores economías del mundo de prorrogar por dos meses una tregua comercial que debía expirar el 10 de noviembre, lo que permite disponer de más tiempo para trabajar en un acuerdo comercial potencialmente más amplio, según declaró el miércoles el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

"Esta visita histórica ha enriquecido la relación constructiva y estable entre China y EEUU, ha mantenido la estabilidad general de las relaciones bilaterales, ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países y tendrá un impacto de gran alcance en la paz y el desarrollo mundiales", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en un comunicado.

China, EU y la IA

En materia de inteligencia artificial, ambas partes acordaron mantener un diálogo sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología —la próxima ronda de conversaciones está prevista para noviembre— y establecer un canal de comunicación para incidentes relacionados con la IA, según informaron el ministerio de Asuntos Exteriores chino y la Casa Blanca.

La Casa Blanca señaló que los líderes habían acordado utilizar el término "superinteligencia" en lugar de "inteligencia artificial".

En un comunicado aparte, el ministerio chino señaló que Pekín valoraba el uso de este nuevo término por parte de Washington.

A medida que la tecnología de la IA sigue avanzando, ambas partes deberían intensificar los intercambios y trabajar para alcanzar un consenso en consonancia con los nuevos avances, señaló.

Ambas partes también acordaron apoyarse mutuamente en la organización de la reunión de líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la cumbre del Grupo de los 20, y ambos líderes tienen previsto asistir a los encuentros organizados por la otra parte.

En materia de política exterior, los líderes coincidieron en que Irán debe cumplir su compromiso de no desarrollar armas nucleares y en que ningún país ni entidad debe imponer peajes de tránsito en las vías navegables internacionales, según afirmaron ambos países.