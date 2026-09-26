ICE arrestó a 121 personas en operativo de verano en Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que durante una operación que se extendió desde el 27 de junio hasta el fin de semana del Día del Trabajo fueron arrestadas 121 personas en el área del lago Lewisville, en Texas. La iniciativa, encabezada por la oficina de ICE en Dallas con apoyo de agencias estatales y federales, se enfocó en reforzar la seguridad pública y apoyar a las fuerzas locales durante la temporada alta de navegación.

La operación tuvo como objetivo identificar a extranjeros en situación irregular, colaborar en investigaciones relacionadas con el lago y permitir que las fuerzas del orden locales dedicaran más tiempo a patrullar las aguas para hacer cumplir las leyes de navegación y proteger al público.

Esta operación pone de manifiesto el éxito que podemos lograr cuando las fuerzas del orden federales, estatales y locales colaboran para cumplir una misión común de seguridad pública”, declaró Miguel Vergara, director de la oficina de ICE en Dallas.

Entre los detenidos se encuentran dos integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua, considerada organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unido. Se trata de Willian Josué Ordóñez Vásquez, ciudadano venezolano de 24 años, y Edwin Josué Cabrera-Zelaya, hondureño de 22 años, quienes eran investigados por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas por operar un servicio ilegal de alquiler de carruajes en el lago.

ICE arrestó a 121 personas en el lago Lewisville, Texas, durante un operativo de verano; entre los detenidos figuran miembros del Tren de Aragua. ICE

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades clandestinas representan riesgos significativos para la seguridad pública, recordando que un servicio similar estuvo vinculado a la muerte de un cadete de la Fuerza Aérea en 2025 en el lago Grapevine.

La operación también derivó en la captura de otros individuos con antecedentes graves. Entre ellos se encuentra José Almendares Suazo, hondureño de 30 años previamente deportado y con condena por agresión con lesiones corporales; Diego Gómez Hernández, mexicano indocumentado de 22 años, detenido con una menor de 13 años en su vehículo, lo que motivó la intervención del Departamento de Policía de Lewisville; Luis Alfredo Digueros Quintanilla, guatemalteco de 23 años con antecedentes por agresión sexual grave a un menor en Dallas; y Axon Solomon Mejía Ortega, mexicano de 35 años con historial por indecencia con un menor mediante contacto sexual.