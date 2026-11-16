Una interrupción en sus sistemas que duró más de 90 minutos obligó a United Airlines a retrasar sus vuelos de salida, incidente que se registra apenas unos días después de que un mal funcionamiento en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocara una orden de detención de vuelos en todo Estados Unidos.

A través de un comunicado, la aerolínea con sede en Chicago informó que los vuelos que ya se encontraban en el aire y las operaciones de su red regional United Express no resultaron afectados. Asimismo, la compañía descartó un ataque informático al señalar que no había “indicios de que se tratara de un problema relacionado con la ciberseguridad”.

De acuerdo con información de la agencia AP, United ofreció disculpas a sus clientes en redes sociales por los inconvenientes y logró resolver la falla aproximadamente una hora y 40 minutos después de que los pilotos comenzaran a reportar los problemas a los controladores de tráfico aéreo.

Falla en el cálculo de peso antes del despegue

Aunque la empresa no detalló qué plataformas específicas registraron la caída, los pilotos comunicaron a los controladores aéreos que el inconveniente estaba relacionado con un sistema que les ayuda a determinar el peso final de un avión.

Antes de cada salida, las tripulaciones utilizan un software de rendimiento —generalmente desde una tableta en la cabina— para verificar que la aeronave pueda despegar de forma segura bajo las condiciones meteorológicas y de pista vigentes. Estos cálculos previos al vuelo integran el peso propio del avión junto con los datos de combustible, equipaje, carga y pasajeros a bordo.

De acuerdo con Steve Arroyo, experto en seguridad aérea y expiloto de United, esta información también resulta fundamental para guiar el sistema de piloto automático y la toma de decisiones en cabina, abundó AP.

“Es extremadamente importante tener todos estos números exactos y precisos. Los pilotos utilizan esa información para establecer la guía y el rendimiento de sus vuelos desde el despegue hasta el aterrizaje”, explicó Arroyo.

Finalmente, el especialista señaló que a lo largo de su carrera ha observado fallas previas en el sistema de peso y balance, y subrayó que la aerolínea tomó la decisión correcta al retrasar los vuelos para garantizar la seguridad de las operaciones.