Los estadounidenses deben prepararse para más cortes e interrupciones en los servicios tecnológicos a medida que las empresas y los organismos gubernamentales vayan sustituyendo los sistemas obsoletos, dijo el domingo el máximo responsable de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Y como parte de esa actualización en curso vamos a tener fallos, lagunas e interrupciones en el servicio", dijo el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, en el programa "State of the Union" de CNN. "Eso va a suceder".

Clayton fue entrevistado en los programas informativos de la mañana del domingo, días después de que el presidente Donald Trump atribuyera una reciente oleada de fallos tecnológicos a las actualizaciones de los sistemas tecnológicos de las empresas.

Clayton señaló que las actualizaciones eran necesarias para mejorar el desempeño y la ciberseguridad, ya que los avances tecnológicos ponen a prueba los sistemas más antiguos.

Una serie de fallos tecnológicos este mes ha afectado a sistemas críticos de Estados Unidos, entre ellos una paralización a nivel nacional del transporte aéreo, una interrupción de Microsoft que afectó a los servicios de correo electrónico, un problema que afectó a varios bancos importantes y una interrupción temporal de la red de la Agencia de Seguridad Nacional.

En el programa de la ABC "This Week", Clayton reiteró sus declaraciones previas de que esas interrupciones no fueron el resultado de acciones coordinadas o patrocinadas por un Estado, sino que las atribuyó a actualizaciones técnicas.

Clayton se negó a entrar en detalles sobre los distintos informes relativos a ciberataques contra el FBI y el Departamento de Agricultura, y dijo que espera que los investigadores den respuestas "a su debido tiempo".