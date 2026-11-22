Desconocidos hackearon la base nacional de datos del FBI sobre delincuentes, mientras el propio FBI se encargaba de investigar una serie de hackeos al Pentágono, el Departamento de Seguridad y potencialmente a la Agencia de Seguridad Nacional, entre otros.

Los desconocidos han hackeado la información personal de unos 40 mil agentes y empleados del FBI, tres millones de militares, 41 mil miembros de seguridad nacional, incluidos diez mil agentes enmascarados del ICE, y ahora la información de decenas de millones de delincuentes que el FBI integra con base en datos desde departamentos municipales de policía hasta agencias federales.

Los desconocidos ingresaron esta vez al Centro Nacional de Información del Crimen (NCIC) del FBI entre viernes y sábado.

El FBI ahora investiga el alcance de esa incursión. Esa agencia sigue sin establecer públicamente quién entró, cómo lo hizo, qué registros pudo consultar o extraer ni si modificó información.

Se trata de la segunda incursión de hackers al FBI; la primera fue al centro de datos de cerca de 40 mil empleados del FBI.

La serie de hackeos de hecho comenzó con la incursión a la base de información del personal del FBI a finales de septiembre pasado.

Las autoridades atribuyeron ese hackeo al grupo identificado como ShinyHunters. Tuvo acceso a nombres, domicilios, contactos personales y laborales, números de Seguridad Social, fechas de nacimiento y contactos de emergencia de todo el personal.

La afirmación de que abarcaba a toda la plantilla —más de 38 mil personas— procedía del grupo atacante, no de una cifra definitiva confirmada públicamente por el FBI.

Uno de los casos más impresionantes ha sido el hackeo de nueve meses consecutivos de duración al Centro de Datos de Personal de Defensa (DMDC).

Los datos incluían nombres, fechas de nacimiento, números de Seguridad Social, contactos e información militar. El alcance comunicado fue de poco más de tres millones de personas: 2,76 millones vivas y 294.000 fallecidas. No fue una toma de control general de las redes militares, sino una brecha en un sistema de intercambio de archivos del DMDC.

El problema se descubrió y corrigió en el Pentágono el 16 de julio, pero las notificaciones a los afectados llegaron a finales de septiembre.

A fines de septiembre, los hackers publicaron datos de más de 41 mil empleados y contratistas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre ellos agentes e investigadores encubiertos.

Incluían nombres, destinos laborales, teléfonos y funciones de 21 mil personas, agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y unos diez mil agentes encubiertos del ICE, además del personal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sufrió la semana pasada una interrupción en su red de mensajes encriptados. La agencia informó que algunas funciones internas resultaron afectadas, pero que las capacidades críticas seguían operativas. El servicio se había restablecido el viernes 20 de noviembre y, aunque descartó señales de hackeo, solicitó al FBI confirmarlo.