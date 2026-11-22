SAN FRANCISCO.— El Búnker del Diablo es una de lasconstrucciones más extrañas de Estados Unidos. Se trata de un fortín ideado para combatir a las fuerzas japonesas y defender el Puerto de San Francisco durante la Segunda Guerra Mundial.

El abandono de la estructura atrae a un gran número de curiosos y turistas, y también es considerado un sitio embrujado debido a los supuestos fenómenos paranormales que ocurren allí.

El lugar es conocido, asimismo, como el Deslizadero del Diablo (Devil’s Slide) porque en la cresta del peñasco donde se encuentra hay una pronunciada pendiente que, hacia el oeste, desciende hasta un abismo de rocas afiladas y el intenso oleaje del océano Pacífico, al norte de California.

A principios de los años 40 del siglo pasado, la fortaleza funcionaba como una estación de triangulación y observación.

Fotos originales se toman en el sitio. Andrés Guardiola

Las ruinas que se conservan forman parte de un paisaje y un complejo más amplio que incluía otras edificaciones y armamento pesado, como un cañón de seis pulgadas diseñado para hundir embarcaciones enemigas, algo que nunca llegó a suceder.

La guerra concluyó tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, y en 1949 el Gobierno federal de Estados Unidos abandonó el búnker por razones que no se detallan oficialmente, a pesar de que el enclave mantenía un valor estratégico, de acuerdo a los registros históricos.

Años más tarde, según las narraciones orales que circulan a lo largo y ancho de San Francisco, el terreno fue adquirido por un particular que lo dejó en desuso, presumiblemente por motivos económicos.

Aunque no existen registros oficiales al respecto, los vecinos sostienen que en la fortaleza se cometieron asesinatos y se celebraron rituales oscuros, lo que con el tiempo contribuyó a su fama actual.

Una vista privilegiada. Andrés Guardiola

A pesar de tratarse de una propiedad privada con los accesos clausurados, algunas personas se aproximan al sitio e incluso lo escalan para ingresar al edificio, perfecto para fotos y videos de redes sociales.

Cambios de temperatura en su interior, susurros, voces, sombras y apariciones forman parte de la reputación del Búnker del Diablo, convirtiéndolo en uno de los atractivos del turismo oscuro (dark tourism) en la región de San Francisco.