Trump perdió la guerra y va a aceptar un humillante acuerdo de paz: NYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió la guerra contra Irán y está por aceptar un acuerdo de paz que “es una humillante degradación para él y para el país que dirige”, publicó este martes el consejo editorial del diario The New York Times.

El editorial deduce, en síntesis, que Estados Unidos fue incapaz de doblegar a Irán o de impedir la estrategia iraní de impactar la economía mundial, y ahora busca un acuerdo que apenas restablecería algunas de las circunstancias de antes de la guerra, mientras el mundo observa cómo retrocede entre dudas de su poderío.

El mayor logro estadunidense tras cuatro meses de desgate económico y militar es la reapertura del estrecho de Ormuz para restablecer el mercado energético. Pero “eso, por supuesto, no es más que una vuelta al statu quo anterior a la guerra”, dice el editorial.

Irán cerró el estrecho como represalia, para afectar la economía mundial y aumentar la presión política sobre Estados Unidos. “La medida funcionó, y los líderes iraníes ahora entienden que tienen un arma económica poderosa”, de acuerdo con la publicación.

Si se hace un balance, Irán sale como el ganador estratégico”, dice el diario; “Estados Unidos, por su parte, parece más débil a los ojos del mundo. El ejército estadounidense se ha mostrado incapaz de imponerse ante un adversario mucho más pequeño”, por tanto, “el resultado perjudica la capacidad de este país para disuadir a otros adversarios potenciales”

Por lo que respecta a Irán, aunque sufrió pérdidas, el periódico sostiene que ganó estratégicamente.