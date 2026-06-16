Asesinan en Polonia a artista opositor ruso; hay dos detenidos

Las autoridades polacas confirmaron este martes la detención de dos ciudadanos bielorrusos como sospechosos del asesinato del artista y activista ruso Robert Kuzovkov, conocido bajo el seudónimo de Semion Skrepetski, en la ciudad oriental de Biała Podlaska, a unos 40 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.

Kuzovkov, de 44 años, murió el lunes tras recibir disparos en la cabeza y el torso. Según explicó en rueda de prensa el portavoz de la Fiscalía de Distrito de Lublin, Marcin Kozak, un hombre disparó tres veces contra la víctima en plena vía pública y, cuando ésta cayó, se acercó para efectuar dos tiros más a corta distancia.

El ataque ocurrió entre las 9:30 y 9:45 de la mañana en un aparcamiento cercano a la calle Terebelska. Los dos sospechosos fueron detenidos horas después en las inmediaciones del consulado bielorruso. Uno de ellos sería el presunto autor de los disparos. Aunque aún no se han presentado cargos formales, ambos permanecen en prisión preventiva.

¿Quién era Robert Kuzovkov?

Kuzovkov era conocido por sus caricaturas críticas contra el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes. Se había exiliado en Polonia en 2021 tras denunciar abiertamente la invasión de Ucrania. El portavoz de la fiscalía subrayó que el fallecido “realizaba actividades artísticas en las que expresaba críticas a las autoridades rusas”.

El pasado 12 de junio, protagonizó una protesta frente a la embajada rusa en Berlín, donde mostró un cuadro al estilo de un icono ortodoxo que representaba a Putin en brazos de Stalin como si fuera el Niño Jesús. Apenas una hora antes de ser asesinado, escribió en su canal de Telegram que estaba “recibiendo amenazas graves” por esa acción.

La Agencia de Seguridad Interna polaca colabora con la policía para determinar si el crimen tuvo motivaciones políticas. En un comunicado, las autoridades señalaron que la investigación sigue abierta y que se analizan posibles vínculos con la represión contra disidentes rusos en el extranjero.