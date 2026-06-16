Acuerdo entre Irán y Estados Unidos se firmará el viernes en Suiza

La cancillería helvética confirmó este martes que la ceremonia de firma del protocolo de acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán tendrá lugar el viernes 19 de junio en el resort de montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, en Suiza.

El Ministerio de Exteriores explicó que el lugar fue propuesto por los mediadores de Pakistán y Catar, además de las propias delegaciones de Washington y Teherán, debido a que se trata de un sitio de difícil acceso y fácil de proteger.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el memorándum como un “paso importante” hacia el fin de los combates, aunque advirtió que el acuerdo definitivo para una tregua duradera “aún no ha tomado forma”.

Por su parte, funcionarios estadounidenses señalaron que el documento firmado es “muy general” y que los detalles se harán públicos en los próximos días.

El enfrentamiento ha dejado al menos 7.000 muertos, principalmente en Irán y el Líbano, y ha provocado un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales. La presión política es evidente en ambos lados; Trump enfrenta críticas dentro de su propio partido, mientras que los líderes iraníes temen nuevas protestas si no logran aliviar la crisis económica tras meses de guerra.

Posibles beneficios económicos

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el acuerdo podría abrir la puerta al levantamiento de sanciones y a la descongelación de activos iraníes en el extranjero.

También se contempla la creación de un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares, financiado por países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses y que fueron afectados por los ataques iraníes.

Funcionarios estadounidenses, bajo condición de anonimato, aseguraron que Irán deberá comprometerse a no fabricar armas nucleares y a cesar el apoyo a milicias como Hezbolá en el Líbano para acceder a esos beneficios.

Las autoridades iraníes, que han negado repetidamente tener intención de desarrollar un arsenal nuclear, sostienen que han cedido muy poco y que su única concesión ha sido aceptar la reanudación de las conversaciones diplomáticas sobre el programa de enriquecimiento de uranio, interrumpidas por la guerra.

Con información de AFP y Reuters.