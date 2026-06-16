Salón de baile en Casa Blanca, capricho de Trump, costará 600 mdd; ¿cuánto será de contribuyentes?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nuevas críticas tras conocerse que el nuevo salón de baile de la Casa Blanca —uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos impulsados por su administración— podría alcanzar un costo de hasta 600 millones de dólares, muy por encima de las cifras originalmente anunciadas por el mandatario.

La polémica no se limita al presupuesto. El proyecto ha abierto un debate político, legal y ético sobre el uso de recursos públicos, la participación de grandes corporaciones privadas y la posibilidad de que las donaciones millonarias terminen funcionando como mecanismos de acceso privilegiado a la Casa Blanca.

La discusión adquirió fuerza después de que The Washington Post revelara estimaciones internas elaboradas por Clark Construction, la empresa encargada de la obra, según las cuales más de la mitad del financiamiento podría provenir indirectamente de recursos públicos y partidas federales vinculadas a seguridad presidencial.

La cifra contrasta con las primeras declaraciones de Trump, quien el año pasado aseguró que el proyecto sería financiado completamente con dinero privado y tendría un costo cercano a los 200 millones de dólares.

Meses después, el propio presidente elevó la estimación a 400 millones y sostuvo públicamente que la construcción no representaría “ningún costo para los contribuyentes”. Sin embargo, los nuevos documentos revelados muestran un escenario financiero considerablemente más amplio y complejo.

La transformación física de la Casa Blanca

El proyecto contempla una remodelación profunda del complejo presidencial. Trump autorizó la demolición parcial del Ala Este de la Casa Blanca para abrir espacio al nuevo salón de baile, una decisión que provocó demandas y acciones judiciales impulsadas por organizaciones de preservación histórica y patrimonial.

Aunque algunas de esas querellas lograron retrasar parcialmente las obras, la construcción continuó y evolucionó hacia un diseño mucho más ambicioso que el presentado inicialmente.

Durante una visita con periodistas realizada en mayo, Trump mostró una versión ampliada del proyecto que incluye instalaciones subterráneas, un pequeño hospital y una plataforma para drones en la azotea. El presidente aseguró que esos elementos responden a recomendaciones de seguridad formuladas por expertos, aunque evitó detallar cuánto incrementarán el costo final.

Este es un regalo para los Estados Unidos de América”, afirmó entonces el mandatario.

La dimensión simbólica del proyecto también es relevante. Trump ha defendido reiteradamente la necesidad de construir un gran salón de baile permanente para recibir mandatarios extranjeros y organizar eventos oficiales sin depender de estructuras temporales instaladas en los jardines de la residencia presidencial.

Actualmente, muchas cenas de Estado requieren carpas especiales en el Jardín Sur debido a la limitada capacidad de los espacios interiores históricos.

Los donantes invisibles y el debate sobre influencia política

La principal controversia gira alrededor del modelo de financiamiento.

Aunque la Casa Blanca insiste en que una parte importante del proyecto será cubierta por Trump y por “patriotas estadounidenses generosos”, la identidad de la mayoría de los donantes permanece oculta.

La situación ha despertado preocupación entre especialistas en ética pública, quienes consideran que las aportaciones privadas podrían convertirse en mecanismos indirectos para obtener influencia política o acceso privilegiado a la administración.

Richard Painter, exabogado jefe de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, calificó el proyecto como “una pesadilla ética”.

Están utilizando el acceso a la Casa Blanca para recaudar fondos”, declaró Painter en entrevistas difundidas por medios estadounidenses. “Todas estas corporaciones quieren algo del gobierno”.

El salón de baile en Casa Blanca, un capricho de Trump de 600 millones de dólares. AFP

La inquietud aumentó después de conocerse detalles de una cena organizada en octubre para posibles donantes, a la que asistieron altos ejecutivos de compañías tecnológicas y financieras como OpenAI, Microsoft, Amazon, Google, Palantir Technologies y Blackstone.

También participaron propietarios de franquicias deportivas y empresarios cercanos al entorno republicano.

Documentos revisados por medios estadounidenses indican que algunos donantes podrían recibir “reconocimiento” dentro de la estructura arquitectónica, posiblemente mediante placas o menciones permanentes en el edificio.

Hasta ahora, el único aporte confirmado públicamente es el de YouTube, que habría destinado 22 millones de dólares al proyecto como parte de un acuerdo relacionado con demandas presentadas por Trump tras la suspensión de sus cuentas después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Seguridad, política y poder simbólico

La Casa Blanca sostiene que el nuevo salón responde también a necesidades reales de seguridad.

Funcionarios de la administración recuerdan que la tradicional cena de corresponsales realizada en Washington tuvo que ser suspendida recientemente después de un intento armado de ingresar al evento. Según el gobierno, contar con un recinto más amplio y protegido dentro del complejo presidencial permitiría reducir riesgos en actos multitudinarios.

Sin embargo, críticos del proyecto consideran que la expansión física de la residencia presidencial podría abrir nuevas oportunidades para actividades de recaudación política y vínculos corporativos más estrechos con el poder.

El propio Painter advirtió que un salón de grandes dimensiones aumenta “la tentación” de utilizar la Casa Blanca para eventos de financiamiento partidista o encuentros de influencia empresarial.

Aunque no existen pruebas directas de irregularidades, especialistas en ética pública sostienen que el modelo de financiamiento empuja los límites tradicionales entre donación privada y acceso político.

La comparación con administraciones anteriores aparece inevitablemente. Durante la década de 1990, el gobierno de Bill Clinton enfrentó cuestionamientos por presuntas contribuciones políticas vinculadas a invitaciones exclusivas dentro de la Casa Blanca.

Ahora, el debate regresa en una escala mayor, amplificado por el peso económico y simbólico del nuevo proyecto arquitectónico impulsado por Trump.