Buque ruso dispara contra yate británico en el canal de la Mancha

El Ministerio de Defensa británico confirmó que investiga un incidente en el canal de la Mancha, donde marineros de un buque de guerra ruso realizaron disparos de advertencia contra un yate civil registrado en el Reino Unido.

Según medios británicos, los disparos provinieron de la fragata rusa Admiral Grigorovich alrededor de las 11:40 horas (10:40 GMT), cuando el yate navegaba a unos 450 metros de distancia, entre la isla inglesa de Wight y la costa de Normandía, Francia. No se reportaron heridos ni daños materiales.

Fuentes oficiales señalaron que el suceso no estaría relacionado con el abordaje ocurrido el domingo pasado, cuando las autoridades británicas interceptaron en aguas del canal al petrolero Smyrtos, vinculado a la flota clandestina rusa.

El capitán de ese buque, el ciudadano indio Ajay Pant, de 38 años, fue detenido y compareció ante un tribunal inglés acusado de “suministrar o entregar crudo ruso a un tercer país”, en contravención de las sanciones impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania en 2022.

Los buques de guerra rusos que atraviesan el canal de la Mancha son habitualmente vigilados por la Marina Real británica. En este caso, el Admiral Grigorovich estaba siendo monitorizado por el patrullero HMS Mersey, mientras que una embarcación auxiliar fue enviada al yate para recabar información sobre lo ocurrido.

Con información de Reuters.