Trump obliga a solicitar la 'Green Card' fuera del territorio de Estados Unidos

La administración Trump anunció este viernes que, a partir de ahora, quienes soliciten tarjeta verde de residencia legal en el país tendrán que salir de Estados Unidos y presentar la petición desde sus países de origen.

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó en un memorándum que las visas y los permisos temporales con que las personas entraron al país –como los estudiantes, turistas y empleados de compañías extranjeras o extranjeros bajo contratación de empresas estadunidenses— tienen un propósito definido y fecha de vencimiento, por lo que deben excluirse para solicitar residencia legal permanente.

Otro argumento del USCIS es que, al solicitar residencia desde sus países de origen, garantiza que, si se les niega la petición, no podrán permanecer en el país.

El diario The Washington Post calculó que la medida afectará a más de la mitad de un millón de solicitantes de residencia legal que entregan documentación y cumplen requisitos cada año.

La medida incluye a cónyuges por quienes piden residencia legal permanente sus parejas estadunidenses.

Una analista experta, Sarah Pierce, dijo al diario The New York Times que USCIS está sobrecargado por el cúmulo de casos anteriores, por lo que quienes salgan del país para solicitar residencia podrían tener que esperar meses o años.

La oficina de USCIS informó que concederá excepciones por casos extraordinarios, en su mayoría humanitarios.

En algunos casos en el pasado, cuando un ciudadano estadunidense sale con la pareja con la que se casó del país para pedir la residencia, al cónyugue extranjero se le ha impedido regresar a Estados Unidos si en algún momento fue deportado o fue fichado al intentar cruzar sin autorización la frontera.