Hombre es aplastado por barra con pesas en gimnasio; nadie lo ayudó

Un video viral difundido en redes sociales encendió nuevamente el debate sobre la seguridad dentro de los gimnasios, luego de mostrar el momento en que un hombre estuvo a punto de morir aplastado por una barra con pesas mientras realizaba una rutina de press de banca.

La grabación, captada por cámaras de vigilancia de un gimnasio presuntamente ubicado en Asia, muestra cómo el deportista pierde el control del peso durante una serie al fallo, una técnica de entrenamiento en la que se realizan repeticiones hasta que los músculos ya no pueden sostener la carga.

El accidente generó miles de reacciones debido a que, mientras el hombre luchaba por liberarse de la barra que lo asfixiaba, ninguna de las personas presentes reaccionó de inmediato para auxiliarlo.

Debate por hombre aplastastado por barra

En las imágenes se observa al hombre acostado sobre el banco mientras intenta completar una repetición con una barra cargada con varias pesas. Sin embargo, sus brazos ceden repentinamente y el peso cae directamente sobre su pecho.

Segundos después, la barra se desplaza hasta el cuello del sujeto, provocando que comenzara a asfixiarse mientras intentaba desesperadamente liberarse.

A pesar de la gravedad del momento, otros usuarios del gimnasio continuaron entrenando sin percatarse de lo que ocurría. Finalmente, el hombre logró mover parcialmente la barra mediante una maniobra de emergencia y consiguió escapar antes de perder el conocimiento.

El video rápidamente se viralizó y abrió una intensa discusión entre entrenadores, deportistas e internautas sobre la importancia de aplicar protocolos de seguridad al levantar peso.

Muchos usuarios criticaron que el hombre realizara una rutina al fallo sin la presencia de un acompañante o “spotter”, una persona encargada de ayudar en caso de emergencia durante ejercicios de alto riesgo como el press de banca.

“Ese tipo de ejercicios jamás deberían hacerse solos”, comentaron algunos usuarios en redes sociales tras la difusión del video.

Otros señalaron que el accidente pudo estar relacionado con una mala técnica o con intentar levantar más peso del que realmente podía controlar.

Especialistas en entrenamiento de fuerza recomiendan utilizar barras de seguridad o soportes ajustables que permitan detener el peso antes de que llegue al pecho o cuello en caso de perder el control.

Además, aconsejan evitar entrenar al fallo sin supervisión profesional, especialmente cuando se manejan cargas pesadas.

Entre las principales recomendaciones difundidas tras el accidente destacan:

Entrenar acompañado en ejercicios de riesgo.

Utilizar seguros y soportes de protección.

Mantener una técnica correcta.

Evitar pesos excesivos.

Detener la rutina al sentir fatiga extrema.

Aunque el hombre logró ponerse de pie después del incidente, hasta el momento no existe información oficial sobre su estado de salud.

Usuarios y especialistas advirtieron que, incluso si logró sobrevivir al accidente, pudo haber sufrido lesiones internas, daños musculares o afectaciones en el cuello y tórax debido al impacto de la barra.

El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados al entrenamiento de fuerza sin supervisión y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad dentro de gimnasios y centros deportivos.