Trump pide al “Escudo de las Américas” designar a los cárteles como amenaza común

Durante el encuentro del Escudo de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los países miembros de la coalición a reconocer formalmente a los cárteles de la droga como “narcoterroristas” y calificarlos como una amenaza común para la estabilidad regional.

Trump aseguró que la alianza, integrada por gobiernos de América Latina con orientación conservadora, ya ha tenido resultados tangibles.

Nuestros esfuerzos conjuntos han salvado cientos de miles de vidas de sobredosis letales de fentanilo y le han arrebatado más de 4 mil millones de dólares a los cárteles”.

El mandatario describió la iniciativa como “la más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional jamás reunida en el hemisferio occidental” y pidió imponer “sanciones devastadoras” a las organizaciones criminales designadas como terroristas por Estados Unidos.

Durante años, los cárteles han librado una guerra contra la gente de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos declarando la guerra a ellos”, afirmó Trump.

El presidente subrayó que antes de su llegada “nadie designaba nada” y que los países estaban “por su cuenta”, pero que ahora cuentan con el respaldo de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

El Escudo de las Américas fue creado por el gobierno de Trump como una coalición de seguridad hemisférica para enfrentar a los cárteles y sus redes transnacionales. La iniciativa busca coordinar operaciones conjuntas, sanciones financieras y cooperación en inteligencia para frenar el tráfico de drogas y la violencia asociada.

La propuesta de Trump de elevar la categoría de los cárteles a “narcoterroristas” implica que los países miembros adopten medidas similares a las aplicadas contra organizaciones como ISIS o Al Qaeda, con consecuencias en materia de congelamiento de activos, restricciones financieras y acciones militares coordinadas.