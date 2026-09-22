EU y Reino Unido emiten alertas de viaje a México por el huracán Polo y la inseguridad

Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido emitieron alertas de viaje este martes a sus ciudadanos que se encuentran en México o planean llegar en las próximas horas, debido a la presencia del huracán Polo, categoría 5 en las costas del Pacífico, que con sus vientos y lluvias afecta a los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima.

La administración de Donald Trump explicó que el fenómeno presenta condiciones oceánicas peligrosas a lo largo de la costa suroeste durante los próximos días en estas entidades, y el sábado 26 de septiembre o el domingo 27 podría acercarse a la punta sur de la península de Baja California.

Las fuertes lluvias pueden producir inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de lodo. Las condiciones oceánicas peligrosas pueden resultar en corrientes de resaca mortales y olas impredecibles. Evite entrar al agua o caminar por las playas durante condiciones peligrosas, preste atención a las advertencias de las autoridades locales y siga de cerca las actualizaciones meteorológicas oficiales”, apuntó.

En tanto, el Reino Unido actualizó su aviso de viaje para nuestro país en materia de seguridad, pero incorporó información actualizada sobre el huracán Polo.

El huracán Polo está provocando fuertes lluvias en la costa suroeste de México, incluyendo partes de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Se prevé que las lluvias continúen durante la semana del 21 de septiembre y podrían causar inundaciones y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida. Se ha emitido una alerta de huracán”

Sobre seguridad, previene sobre las condiciones en al menos once estados de México: Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Colima, Tamaulipas y Chiapas

“El Ministerio de Asuntos Exteriores británico desaconseja todos los viajes a ciertas zonas de México, salvo los estrictamente necesarios”, se advierte.

En el caso de Baja California, las autoridades británicas piden evitar viajes a la ciudad de Tecate, “salvo los estrictamente necesarios”, incluyendo las carreteras entre Tijuana y Tecate.

También sugiere solo viajes estrictamente necesarios a Chihuahua, salvo excepciones de la ciudad capital, o todo Sinaloa, excepto Mazatlán y Los Mochis.

De Colima, desaconseja todo el estado salvo Manzanillo, al cual se puede llegar vía aérea.

Michoacán tiene como excepciones de alerta de viaje la capital, Morelia, y la ciudad de Pátzcuaro.