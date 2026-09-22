Detienen en Chicago a mexicano vinculado con el Cártel de Sinaloa

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) informó la captura de Rogelio Castro, identificado como “fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa”. La detención ocurrió en la ciudad de Chicago, Illinois, y responde a una orden federal emitida en el Distrito Oeste de Texas por delitos relacionados con la distribución de grandes cantidades de cocaína.

Rogelio Castro, un fugitivo asociado con el Cártel de la Droga de Sinaloa, fue arrestado por el USMS asignado a la División de HSTF Chicago y GLRFTF. Castro era buscado en el Distrito Oeste de Texas en virtud de una orden federal de detención por distribuir grandes cantidades de cocaína”, señaló en un comunicado el USMS.

El Cártel de Sinaloa ha sido designado como Organización Terrorista Extranjera por la administración del presidente Donald Trump, quien en su discurso ante la Asamblea General de la ONU reiteró que los miembros de los cárteles deben ser “asesinados, exiliados o detenidos”, al compararlos con el ISIS del Hemisferio Occidental.

Trump destacó además la “muy buena relación” con el gobierno de México y los “grandes avances” en la lucha contra el narcotráfico. “Ellos tampoco quieren a los cárteles”, afirmó el mandatario, subrayando la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La ciudad de Chicago ha sido señalada en múltiples ocasiones como un punto clave para la distribución de narcóticos en el Medio Oeste de Estados Unidos.