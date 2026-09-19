Trump lanza encuesta para cambiar el nombre de “Inteligencia Artificial” por otro superior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una encuesta en su red social Truth Social, en la que invitó a sus seguidores a elegir un nuevo nombre para la inteligencia artificial. Según el mandatario, el término actual resulta “impreciso y poco elegante” y no refleja la magnitud de lo que considera una “revolución en constante crecimiento”.

Entre las opciones planteadas por Trump se encuentran “Inteligencia Superior (IS)”, “Inteligencia Extrema (IE)” e “Inteligencia Suprema (IS)”, con el argumento de que estas denominaciones serían más exactas y sofisticadas para describir el fenómeno tecnológico.

“Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior, Inteligencia Extrema o Inteligencia Suprema. ¿Cuál es el mejor nombre?”, escribió en su mensaje.

La propuesta generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la idea de cambiar el término, mientras otros la calificaron como un intento de politizar el debate sobre la tecnología.

Prohibición a medios en la Casa Blanca

Periodistas de CNN, MS NOW y Politico denunciaron que se les negó el acceso a la Casa Blanca, cumpliéndose así la prohibición anunciada por Trump un día antes.

El viernes, también mediante Truth Social, el presidente había comunicado que la medida tendría “efecto inmediato” y justificó la decisión acusando a estos medios de difundir “noticias falsas”. Este sábado, la restricción se materializó y los reporteros fueron impedidos de ingresar a las instalaciones oficiales.

Las cadenas afectadas reaccionaron con firmeza, defendiendo a sus equipos y asegurando que continuarán ejerciendo su derecho a informar. CNN, MS NOW y Politico coincidieron en que la decisión representa un ataque directo a la libertad de prensa, un principio fundamental en la democracia estadounidense.