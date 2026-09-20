Irán comunicó a EU sus condiciones para reabrir Ormuz y finalice la guerra

Irán afirmó este domingo haber comunicado a Estados Unidos sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la economía mundial que se ha convertido en uno de los principales puntos de disputa de la guerra en Oriente Medio.

"Mientras no se cumplan las condiciones (...) y no se respeten los compromisos estadounidenses será imposible volver a la situación anterior a las negociaciones y a la apertura del estrecho de Ormuz", afirmó el negociador jefe y presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, citado por la televisión estatal.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario iraní, la reapertura de esta vía permanece condicionada al cumplimiento de las exigencias planteadas por Teherán y al respeto de los compromisos que, según su declaración, fueron asumidos por Estados Unidos durante las negociaciones.

Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz

Irán bloquea el tráfico en el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales. Por ello, la situación en esta vía estratégica se mantiene como uno de los principales puntos de conflicto en medio de la guerra en Oriente Medio.

A su vez, Estados Unidos, que junto con Israel desató la guerra a finales de febrero con un ataque conjunto a la república islámica, mantiene un bloqueo de los puertos iraníes.

En este contexto, Teherán asegura que sus condiciones ya fueron comunicadas a Washington a través de intermediarios. "Nuestros mensajes y la explicación de nuestras condiciones a través de mediadores se han transmitido claramente a la otra parte", es decir, a Estados Unidos, explicó el jefe negociador iraní.

De esta manera, Irán sostiene que la otra parte ya conoce con claridad los planteamientos necesarios para que pueda retomarse la situación anterior a las negociaciones y, con ello, avanzar hacia la apertura del estrecho de Ormuz.

Teherán exige tres condiciones a Estados Unidos

El sábado, el general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aseguró que las condiciones iraníes se habían transmitido a través de Catar, que actúa como mediador en el conflicto.

"Nuestras condiciones son el fin de la guerra en todos los frentes, el desbloqueo de nuestros fondos congelados y el levantamiento del bloqueo naval" estadounidense, recordó en una entrevista con Al Jazeera.

Así, las condiciones mencionadas por el funcionario iraní abarcan el término de la guerra en todos los frentes, el acceso nuevamente a los fondos que permanecen congelados y el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

Las declaraciones se producen mientras el estrecho de Ormuz permanece bloqueado por Irán y los puertos iraníes, a su vez, se encuentran bajo el bloqueo estadounidense.

Pakistán anuncia viaje de ministro a Teherán

En medio de estos contactos y de los mensajes transmitidos mediante mediadores, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní anunció el sábado que el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, viajará a Teherán el domingo.

*mcam