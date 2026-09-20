Ucrania lanza el mayor ataque con drones contra Moscú, durante las elecciones en Rusia

Ucrania lanzó este domingo una ofensiva con drones contra Moscú que las autoridades rusas describieron como el mayor ataque de este tipo contra la capital, en una jornada marcada por las elecciones parlamentarias y regionales del país.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que las defensas rusas lograron repeler el ataque, mientras que el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, informó sobre la muerte de tres personas en el área metropolitana.

La ofensiva también provocó daños en una instalación de la refinería de petróleo de Moscú, que ya había sido atacada anteriormente.

De acuerdo con el gobernador Andrei Vorobyov, los ataques con drones causaron inicialmente la muerte de dos personas en la región de Moscú durante las primeras horas del domingo. Una tercera víctima falleció posteriormente en un hospital.

Además, se reportaron otras dos muertes en la zona de la región ucraniana de Jersón bajo control ruso, entre ellas la de un funcionario electoral, según información atribuida a las autoridades locales y electorales.

En un mensaje publicado en Telegram, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la ofensiva como una operación de gran magnitud y la vinculó con la jornada electoral.

Se ha repelido el mayor ataque de drones enemigos", escribió Sobianin.

El funcionario agregó.

Este ataque sin precedentes fue claramente planeado con el objetivo de perturbar las elecciones. El enemigo no lo ha conseguido".

Las declaraciones reflejan la versión de las autoridades rusas sobre el propósito de la ofensiva. La información proporcionada no incluye una verificación independiente de la cantidad total de drones empleados ni de los daños reportados en cada punto del ataque.

Personas se registran para votar en las elecciones parlamentarias rusas en un colegio electoral en Donetsk, Ucrania bajo control ruso. AFP

La refinería de Moscú vuelve a ser objetivo de ataques

Entre las instalaciones afectadas se encuentra un sector de la refinería de petróleo de Moscú, que ya había sido blanco de bombardeos anteriores.

El ataque contra infraestructura energética se produce en un contexto de ofensivas recurrentes con drones entre Rusia y Ucrania, que han afectado instalaciones militares, industriales y energéticas en ambos países.

La refinería de Moscú constituye una infraestructura relevante para el suministro de combustibles de la capital rusa y su entorno. Sin embargo, los datos proporcionados no detallan el alcance de los daños ni si la instalación tuvo que interrumpir sus operaciones.

La ofensiva coincide con las elecciones parlamentarias

El ataque se registró durante la última jornada de las elecciones a la Duma Estatal, la Cámara baja del Parlamento ruso, y de distintos comicios regionales.

Se trata de las primeras elecciones parlamentarias celebradas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022.

El presidente Vladimir Putin ha presentado estos comicios como una muestra del respaldo ciudadano a su gobierno y a la conducción de la guerra.

El partido oficialista, Rusia Unida, es considerado el principal favorito para conservar su dominio parlamentario, dentro de un sistema político que organizaciones críticas y opositores describen como restrictivo para la disidencia.

La coincidencia entre el ataque y la jornada electoral llevó a las autoridades de Moscú a señalar que la ofensiva buscaba alterar el desarrollo de las votaciones.

Participación electoral supera el 45%

La presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ella Pamfilova, informó que la participación electoral había superado el 45% durante la mañana del domingo, tanto en los comicios a la Duma como en las elecciones regionales.

Las autoridades electorales sostuvieron que las tres jornadas de votación se habían desarrollado sin incidentes graves, pese a los ciberataques registrados durante el proceso.

La cifra de participación corresponde al reporte difundido a última hora de la mañana del domingo y podría modificarse con el cierre de las urnas y el cómputo definitivo.

El proceso electoral ruso se desarrolla en un escenario de fuertes restricciones para los sectores políticos que se oponen a la guerra en Ucrania.

A la mayoría de los candidatos contrarios a la invasión se les ha impedido competir. Entre quienes sí participaron se encuentran integrantes del partido liberal Yabloko, cuyos representantes han expresado preocupación por posibles consecuencias legales derivadas de sus posturas políticas.

La legislación rusa contempla penas de prisión para quienes las autoridades consideren responsables de desacreditar al ejército o difundir información que califiquen como falsa sobre el conflicto.

Antes de las elecciones, tribunales rusos condenaron a largas penas de cárcel a dos figuras destacadas del partido Yabloko por declaraciones relacionadas con la guerra.