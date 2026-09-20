Rusia sufre ataque de más de mil drones ucranianos en último día de elecciones

Rusia sufrió este domingo un ataque masivo de drones ucranianos, que calificó como un intento de "perturbar" unas elecciones parlamentarias destinadas a reforzar el control del poder del Kremlin tras cuatro años y medio de guerra en Ucrania.

Nadie duda de la victoria del partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin, ganador de todas las elecciones parlamentarias en el país desde 2003.

Todas las formaciones rivales respaldan las políticas de Putin y la ofensiva en Ucrania. De hecho, el único partido contrario a la guerra, Yábloko, fue excluido de la contienda hace pocas semanas por el Tribunal Supremo.

Pero son las primeras elecciones legislativas desde el inicio de la campaña militar en Ucrania en 2022 y pueden ofrecer pistas sobre la opinión pública en torno al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Ataque de Ucrania alcanza refinería y zonas residenciales

Después de meses de intensificación de los enfrentamientos entre ambos bandos, la tercera y última jornada de votación estuvo precedida, durante las primeras horas del domingo, por un ataque ucraniano con más de mil drones que alcanzó una refinería y zonas residenciales, provocando incendios.

Al menos dos personas murieron y unas veinte resultaron heridas, según las autoridades rusas.

Un dron ucraniano también impactó contra un autobús en la región de Jersón, en el sur de Ucrania controlado por Rusia, con un saldo de dos muertos, entre ellos una empleada de la Comisión Electoral, informó esta última.

En Moscú, una refinería sufrió daños, según el alcalde Serguéi Sobianin, quien denunció un ataque "sin precedentes" cometido "con el objetivo de perturbar las elecciones".

El enemigo no lo ha conseguido", añadió, al referirse a los más de 1,600 drones derribados por la defensa antiaérea rusa, de los cuales "450 se dirigían hacia Moscú".

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que los ataques de Kiev "han tenido un impacto muy importante en la región de Moscú".

Putin instó a la ciudadanía a participar y consideró el voto como una muestra de apoyo a las tropas rusas y una "respuesta conjunta a quienes quieren debilitar a Rusia".

La jornada electoral renueva los 450 escaños de la Duma mientras crecen los temores en Rusia ante una posible nueva movilización militar. Foto: AFP.

Rusia renueva los 450 escaños de la Duma

La votación, que servirá para renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento, concluirá el domingo a las 18:00 GMT. Los primeros resultados se esperan inmediatamente después.

Además de Rusia Unida, concurren a los comicios el Partido Comunista, el nacionalista LDPR, el conservador Rusia Justa y el liberal Gente Nueva.

La campaña, sin embargo, ha sido limitada ante los desacuerdos de fondo entre ellos y la exclusión del liberal Yábloko.

La policía detuvo el sábado a un observador de este partido liberal, informó la formación. Además, uno de sus principales dirigentes fue condenado el mes pasado a 11 años de cárcel.

Vitali Ivanov, un jubilado de 63 años, declaró el domingo a la AFP que ha votado "por los comunistas". "Tengo una pensión pequeña, no me da para vivir", explicó.

Otra votante, Tatiana, no escondía el sábado su apoyo a Rusia Unida. "Es el partido más grande, el que más trabaja y el más productivo", dijo la mujer de 71 años.

Oposición rusa llama a votar contra Putin

Algunos rusos temen que después de las elecciones haya una movilización militar como la de 2022, cuando la llamada de 300,000 reservistas provocó el éxodo de numerosos hombres en edad militar. Putin lo niega.

Los adversarios políticos de Putin fueron, en su mayoría, empujados al exilio y su principal opositor, Alexéi Navalni, murió en una prisión del Ártico en 2024.

La oposición rusa en el exilio instó a los rusos contrarios al Kremlin a no boicotear las elecciones, sino a votar "contra el partido de Putin".

La viuda de Navalni, Yulia Naválnaya, llamó a los rusos contrarios a la guerra a emitir su voto de forma sincronizada al mediodía del domingo, una táctica que en las elecciones presidenciales de 2024 atrajo multitudes a las urnas.

Pero Yábloko discrepó y argumentó que era mejor abstenerse.

¿Sugieren que, una vez más, sigamos como ovejas, bailando al son que ellos tocan, y votemos por aquellos que han provocado la muerte de personas en Rusia y Ucrania?", declaró a principios de esta semana el presidente del partido, Nikolái Ribakov.

El voto también se lleva a cabo de forma electrónica en unas treinta regiones. El sábado, la Comisión Electoral informó de un "ciberataque muy potente".

También aseguró que unos saboteadores habían cortado las líneas de comunicación en el extremo oriental de Rusia, lo que calificó como "un intento de perturbar la votación en la región".

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