Encuentro de Macron y Carney en un archipiélago francés del Atlántico, gesto dirigido a Trump

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a San Pedro y Miquelón para mantener conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un encuentro diplomático que adquiere relevancia en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos.

La visita se produce semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, publicara en redes sociales una imagen en la que aparecían Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Islandia, México, Centroamérica y el Caribe cubiertos por la bandera estadounidense. La representación también incluía a San Pedro y Miquelón y a territorios franceses del Caribe.

El viaje de Macron constituye la primera visita de un presidente francés al archipiélago desde 2014 y busca reafirmar la soberanía francesa, además de fortalecer los vínculos estratégicos con Canadá.

San Pedro y Miquelón es el único territorio que Francia conserva en Norteamérica. El archipiélago, ubicado frente a la costa atlántica de Canadá, tiene aproximadamente 5.800 habitantes y representa un punto de interés estratégico por su proximidad con Estados Unidos y el Ártico.

Tras aterrizar en el territorio, Macron fue consultado sobre la imagen difundida por Trump y respondió con una afirmación directa sobre la soberanía francesa.

No hay duda (de que es francés)", declaró el presidente francés.

En respuesta a una pregunta periodística sobre la publicación del mandatario estadounidense, Macron agregó:

No vamos a afirmarlo todos los días porque la gente tiene ideas extrañas o diga cosas raras".

Las declaraciones del presidente francés se produjeron en un contexto de especial sensibilidad diplomática, debido a las representaciones territoriales difundidas por Trump y al debate sobre las relaciones entre Estados Unidos, Canadá y sus aliados europeos.

Un encuentro con peso simbólico

La reunión entre Macron y Carney tiene una dimensión que trasciende la relación bilateral entre Francia y Canadá. Para París, la presencia presidencial en San Pedro y Miquelón constituye una oportunidad para destacar la soberanía francesa en una región de importancia estratégica.

Un responsable de la Presidencia francesa explicó, antes de la visita, que la ubicación del territorio resulta relevante para Francia por su proximidad con Estados Unidos y el Ártico.

El archipiélago también ocupa un lugar importante en la cooperación entre Francia y Canadá, especialmente en áreas como la energía y la seguridad estratégica.

La visita se produce, además, después de la participación de Macron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se reúnen líderes de distintos países para abordar los principales desafíos internacionales.