¡Se lo merece! Británicos celebran el arresto del expríncipe Andrés

El arresto de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue recibido con entusiasmo por ciudadanos británicos en Londres. En pleno centro financiero de la capital, la abogada Emma Carter expresó su satisfacción:

“Estoy encantada. Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo. Es una buena noticia para las víctimas. ¡Se lo merece!”.

La policía detuvo al ex príncipe el jueves, coincidiendo con su cumpleaños número 66, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. La investigación se relaciona con el caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019, y con el periodo en que Andrés fue representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011.

Un mensaje de justicia

Para Carter, el arresto envía un mensaje claro: “Se ha escondido durante años detrás de sus privilegios y de la popularidad de su madre, la reina Isabel II”. La abogada también manifestó su pesar por el rey Carlos III, quien enfrenta un cáncer y “probablemente no estaba totalmente al tanto del pasado de su hermano”.

La noticia fue celebrada por otros londinenses. Maggie Yeo, jubilada de 59 años, comentó:

Pensaba que ellos eran intocables. Es bueno saber que no están por encima de la ley. Al menos, la justicia británica funciona”

El arresto sorprendió a muchos, ya que una encuesta del instituto YouGov, publicada días antes, revelaba que el 62% de los británicos consideraba “improbable” que Andrés pudiera ser inculpado. La satisfacción visible en las calles refleja tanto la sorpresa como la fuerte impopularidad del ex príncipe, marcada por su amistad con Epstein y las sospechas de abuso sexual que lo han rodeado durante años.

La analista de datos Jennifer Tiso, de 39 años, señaló que la detención demuestra que la justicia alcanza incluso a las esferas más altas:

Tras los arrestos de otras superestrellas, ahora esto llega a la familia real”

Otros ciudadanos fueron más críticos. Kevin, jubilado que prefirió no dar su apellido, calificó a Andrés como “arrogante y poco inteligente” y añadió:

No tengo nada en contra de la familia real. Pero él no da buen ejemplo. Debe ser interrogado sobre esto, porque implica contratos, dinero y relaciones diplomáticas con otros países”

La detención de Andrés, quien siempre ha negado las acusaciones en su contra, representa un golpe a la imagen de la monarquía británica. Esta atraviesa un momento en el que un sector de la población exige que el dinero de los contribuyentes deje de financiar la vida de la familia encabezada por Carlos III.

Con información de AFP.