Familia de Virginia Giuffre reacciona a la detención del expríncipe Andrés

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, provocó una reacción inmediata de la familia de Virginia Giuffre, la primera mujer que lo acusó de abuso sexual. En un comunicado enviado a The Guardian, los hermanos de Virginia afirmaron que “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

El mensaje subraya la relevancia del arresto, aunque no esté directamente vinculado al caso de Giuffre, y refleja el impacto emocional que la noticia tuvo en sus allegados. “Por fin, hoy nuestros corazones rotos se han alegrado con la noticia”, añadieron.

La detención en Sandringham

Este jueves, varios vehículos policiales y agentes vestidos de civil acudieron a la residencia de Andrés en Sandringham, donde se produjo el arresto. Posteriormente, la policía del Valle del Támesis explicó que la medida fue resultado de una “evaluación exhaustiva” de los hechos y pruebas recopiladas.

La investigación se relaciona con documentos recientes vinculados al caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019, en los que se menciona la actuación de Andrés durante su etapa como representante especial para el Comercio Internacional del Reino Unido entre 2001 y 2011.

La familia de Virginia Giuffre celebró la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, como un acto de justicia. AFP

El legado de Virginia Giuffre

Virginia Giuffre denunció en 2014 haber sido víctima de tráfico sexual por parte de Epstein y señaló a Andrés de haber abusado de ella en al menos tres ocasiones en 2001, cuando tenía 17 años. La joven se quitó la vida en abril de 2025, pero su testimonio se convirtió en un símbolo para otros sobrevivientes.

En su comunicado, la familia expresó:

Él nunca fue un príncipe. Para todos los supervivientes, Virginia lo hizo por ustedes"

La figura de Andrés ha aparecido en múltiples documentos desclasificados del caso Epstein y, recientemente, una segunda mujer presentó acusaciones contra él, lo que ha intensificado el escrutinio público.

La pérdida de títulos y el impacto en la monarquía

La familia Giuffre ya se había pronunciado en octubre, cuando el Palacio de Buckingham retiró a Andrés sus títulos nobiliarios. En aquel momento, afirmaron:

Ella estaría tan orgullosa. Él ya es solamente Andrés. Ya no es un príncipe”

Sky Roberts, hermano de Virginia, reaccionó emocionado y calificó la decisión como “un momento sin precedentes en la historia”. En sus palabras:

Virginia está celebrando desde el cielo ahora mismo. Diciendo ‘lo logré’. Esta chica normal, de una familia normal, ha derrumbado a un príncipe. Estamos tan orgullosos de ella. Este es un momento sin precedentes en la historia”

Carlos III reacciona a la detención de su hermano Andrés

A través de un comunicado, el rey Carlos III reiteró que su hermano ya había sido apartado de toda función pública y despojado de sus títulos en 2025, y subrayó que la justicia debía actuar con independencia.

El rey Carlos III expresó su “profunda preocupación” por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor, en investigación por presunta mala conducta. Especial

En el texto, el Palacio de Buckingham insistió en que la monarquía no intervendrá en el proceso y que Andrés será tratado como cualquier ciudadano británico.

El monarca añadió que las autoridades cuentan con “pleno y sincero apoyo y cooperación” y subrayó que "la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes".