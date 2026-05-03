Marco Rubio se reunirá con el papa León XIV tras arremetida de Donald Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prepara un viaje a Roma que incluirá reuniones clave con autoridades del Vaticano y del Gobierno italiano, en un intento por recomponer relaciones tras el choque público entre Donald Trump y el papa León XIV.

De acuerdo con fuentes vaticanas y del Gobierno italiano, Rubio sostendrá encuentros en los próximos días que podrían incluir una reunión directa con el pontífice, prevista tentativamente para el jueves. El objetivo, según reportes de la prensa italiana como La Repubblica y Corriere della Sera, sería “descongelar” las relaciones entre ambas partes tras semanas de fricciones.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de confesión católica, también tiene programados encuentros con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, así como con su homólogo italiano Antonio Tajani y el ministro de Defensa Guido Crosetto.

La agenda incluye además un posible encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni, pese a las tensiones generadas por las críticas de Trump hacia la líder italiana.

Guerra, migración y retórica

El trasfondo de esta crisis diplomática se remonta a las declaraciones del papa León XIV, quien en semanas recientes ha adoptado una postura más activa en el escenario internacional. El pontífice, el primero de origen estadounidense y naturalizado peruano, ha criticado abiertamente tanto la política migratoria de Washington como la estrategia militar en Oriente Medio.

En particular, sus declaraciones tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán detonaron la reacción de Trump. A inicios de abril, el papa calificó como “inaceptable” la amenaza de destruir Irán e instó a la ciudadanía estadounidense a presionar por una salida pacífica.

La respuesta del presidente fue inmediata y contundente. A través de redes sociales, Trump describió al pontífice como “débil” y “terrible para la política exterior”, además de asegurar que no era “un gran admirador del papa”. En uno de sus mensajes, incluso lo acusó de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”.

Italia, en medio del desacuerdo

El conflicto no se limitó al Vaticano. Giorgia Meloni salió en defensa del pontífice, calificando de “inaceptables” los ataques de Trump. Esta postura provocó una reacción del mandatario estadounidense, quien cuestionó el liderazgo de la primera ministra italiana.

Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué”, declaró Trump en una entrevista con Corriere della Sera. Además, acusó a Italia de no contribuir lo suficiente a la OTAN y llegó a amenazar con retirar tropas estadounidenses del país europeo.

Este intercambio elevó la tensión en un momento clave para la relación transatlántica, en la que Italia ha intentado posicionarse como puente entre Europa y Washington.

Rubio como interlocutor clave

En este contexto, la figura de Marco Rubio adquiere un papel estratégico. Su perfil, tanto político como religioso, lo convierte en un interlocutor viable para tender puentes con la Santa Sede.

No es la primera vez que Rubio interactúa con el pontífice. En mayo de 2025, asistió junto al vicepresidente estadounidense a la misa inaugural del papa en la plaza de San Pedro, donde sostuvieron un encuentro privado.

Ahora, su misión parece más compleja: reconstruir un canal de diálogo en medio de desacuerdos profundos sobre temas estructurales como la guerra, la diplomacia internacional y la migración.

Durante los primeros meses de su pontificado, León XIV mantuvo un perfil relativamente discreto. Sin embargo, la escalada del conflicto en Oriente Medio marcó un punto de inflexión.

Su postura antibélica y sus críticas a las políticas migratorias de línea dura han sido interpretadas como un giro hacia una mayor intervención en debates globales. Este posicionamiento lo ha colocado en una relación de tensión directa con la administración Trump.

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