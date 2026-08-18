Fiscal de Minnesota demanda al gobernador de Texas; evitó la extradición de un agente de ICE

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó este martes una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, para obligar a la extradición del agente del ICE Christian Castro, acusado de herir a un hombre y luego mentir para justificar el tiroteo durante una redada en Minneapolis.

Ellison pidió a un juez federal que impida al sheriff del condado de Cameron liberar a Castro y que ordene al gobernador Abbott firmar la orden de extradición.

“Christian Castro ha sido acusado de infringir la ley en Minnesota. Debe comparecer ante la justicia en Minnesota. El gobernador Abbott debió haber concedido la solicitud de extradición del gobernador Walz hace mucho tiempo y está obligado a hacerlo ahora”, declaró Ellison.

Castro, de 52 años, fue arrestado en Texas en mayo por cargos de agresión y denuncia falsa en Minnesota, relacionados con las heridas sufridas por Julio César Sosa-Celis el 14 de enero. Según la acusación, disparó a través de la puerta principal de una casa en Minneapolis, hiriendo a Sosa-Celis en la pierna con una bala que se incrustó en la pared de la habitación de un niño.

La fiscalía sostiene que Castro acusó falsamente a Sosa-Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con un mango de escoba y una pala de nieve.

Ellison advirtió que, si no se concreta la extradición, Castro podría ser liberado la próxima semana, 90 días después de su detención, conforme a la ley de Texas. El fiscal agregó que el agente ha estado llamando desde la cárcel a una mujer en México, hablando de casarse y comprar una casa allí.

Las autoridades de Minnesota indicaron que Sosa-Celis recibió el disparo después de que Castro y otro agente persiguieran a un hombre distinto, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex donde vivían. Tanto Sosa-Celis como Aljorna se encontraban legalmente en Estados Unidos.

Inicialmente, ambos fueron acusados de agredir a un agente, pero un juez federal desestimó los cargos. Posteriormente, el ICE y el Departamento de Justicia abrieron una investigación para determinar si los agentes mintieron sobre lo sucedido.

La demanda presentada por Ellison cita un fallo de la Corte Suprema de 1987, que establece que el cumplimiento de la cláusula de extradición de la Constitución es obligatorio y no otorga discreción al gobernador ni a los tribunales del estado donde se encuentra detenido el acusado.

Moriarty recordó que, desde el arresto de Castro, Texas ha extraditado a Minnesota a tres acusados de delitos no relacionados, sin incidentes.