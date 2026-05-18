Trump frena ataque militar contra Irán para analizar propuesta de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de un ataque militar inminente y hasta ahora confidencial contra Irán.

La decisión busca abrir un espacio de negociación para poner fin a la guerra que Washington e Israel sostienen contra Teherán, luego de que el gobierno iraní enviara una nueva propuesta formal de paz a la Casa Blanca.

A pesar del aplazamiento, el mandatario estadounidense emitió una estricta advertencia a sus fuerzas armadas.

"NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana, pero les he ordenado además que estén preparados para lanzar un ataque total y a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".

La presión sobre la administración Trump ha aumentado debido a la necesidad de alcanzar un tratado que permita la reapertura del estrecho de Ormuz y mitigue el impacto económico global del conflicto iniciado en febrero de 2026. Aunque el mandatario había manifestado optimismo sobre la cercanía de un acuerdo, este aún no se ha materializado.

Presión de aliados árabes

Según reveló Trump, los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos le solicitaron formalmente aplazar la ofensiva militar bajo el argumento de que es posible alcanzar un pacto que sea aceptable tanto para Estados Unidos como para las naciones de Oriente Medio.

La existencia de este nuevo canal de comunicación fue confirmada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, quien señaló que la postura de Teherán fue transmitida a la parte estadounidense a través de canales diplomáticos en Pakistán.

Fuentes gubernamentales en Islamabad confirmaron haber entregado el documento a Washington. Pakistán ha fungido como el principal mediador del conflicto tras haber albergado el mes pasado la única ronda de conversaciones de paz registrada hasta la fecha.

Una mujer iraní es instruida en el uso de armas de fuego, en la plaza Hafte-Tir, en Teherán. REUTERS

Sin embargo, la fuente pakistaní reconoció que las negociaciones se encuentran en un punto crítico, advirtiendo que las partes "no dejan de cambiar las reglas del juego" y que "no queda mucho tiempo".

Los términos de la propuesta iraní

De acuerdo con una fuente de alto rango en Teherán, la propuesta enviada es similar en varios aspectos a la oferta de la semana pasada, la cual fue rechazada tajantemente por Donald Trump, quien la calificó de "basura".

El documento iraní se concentra en tres ejes inmediatos:

Garantizar el cese de las hostilidades

Levantar las sanciones marítimas que pesan sobre el país islámico

El plan propone postergar los temas más controvertidos, como el programa nuclear de Irán y el enriquecimiento de uranio, para mesas de negociación posteriores.

Contradicciones

A pesar de que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido un hermetismo absoluto y no ha confirmado de manera oficial ningún tipo de acuerdo, fuentes iraníes de alto nivel afirman que Washington ha comenzado a flexibilizar su postura.

Según estas versiones, la Casa Blanca habría aceptado liberar una cuarta parte de los fondos iraníes congelados en bancos extranjeros —que ascienden a decenas de miles de millones de dólares—, aunque la exigencia de Irán es la liberación total de sus activos.

Asimismo, la fuente iraní señaló que Estados Unidos se habría mostrado dispuesto a permitir que Teherán continúe con ciertas actividades nucleares pacíficas, siempre y cuando permanezcan bajo la estricta supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Por separado, la agencia oficial de noticias iraní Tasnim citó de forma anónima a un informante que aseguró que el gobierno estadunidense aceptó suspender las sanciones petroleras contra Irán mientras duren las negociaciones.

Esta última versión no fue comentada por las autoridades de Teherán, mientras que un funcionario de la administración Trump, bajo condición de anonimato, la desmintió categóricamente calificándola de falsa.