OMS alerta de ‘época peligrosa’, en medio de las crisis del ébola y del hantavirus

La Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva alerta global este lunes al advertir que el mundo atraviesa una etapa marcada por crisis sanitarias, conflictos geopolíticos y fragmentación internacional.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que los recientes brotes de hantavirus y ébola son solo “las crisis más recientes” de un escenario internacional cada vez más inestable.

Las declaraciones ocurrieron durante la apertura de la 79 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra, donde gobiernos y organismos internacionales discuten el futuro de la cooperación sanitaria global en medio de tensiones políticas y recortes presupuestarios.

Brote de hantavirus en crucero MV Hondius, el inicio

Aunque ni el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ni la epidemia de ébola en República Democrática del Congo estaban oficialmente incluidos en la agenda, ambos dominaron buena parte de las discusiones del primer día.

El caso del MV Hondius atrajo atención internacional después de que más de 120 personas fueran evacuadas en la isla española de Tenerife tras detectarse contagios a bordo.

La operación contó con el respaldo del gobierno de España, cuyo presidente, Pedro Sánchez, participó como invitado especial en la apertura de la Asamblea.

Pedro Sánchez pide cooperación global

Durante su intervención, Sánchez defendió la necesidad de fortalecer la cooperación internacional ante las amenazas sanitarias globales.

“Ningún país se salva solo. Y proteger a los demás es la mejor manera de proteger a nuestras propias sociedades”, afirmó el mandatario español ante los delegados internacionales.

El presidente español también lanzó una crítica directa al auge del nacionalismo y la falta de solidaridad internacional.

“Hay una pandemia que nadie quiere frenar, y es la del egoísmo. Esa es la pandemia que realmente está afectando a nuestras sociedades”, sostuvo, recibiendo una ovación en la sala.

Todo sobre el brote de hantavirus. Ilustración creada con fotos de AFP y datos de Excélsior Digital

OMS alerta sobre conflictos y reducción de ayuda

Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que el mundo enfrenta múltiples factores simultáneos de inestabilidad.

“Desde los conflictos hasta las crisis económicas, pasando por el cambio climático y la reducción de la ayuda internacional, vivimos una época difícil, peligrosa y fuente de divisiones”, señaló el titular de la OMS.

La organización llega a esta Asamblea debilitada por restricciones financieras y tensiones políticas derivadas de la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del organismo internacional.

La codirectora del Centro de Salud Global del Instituto de Posgrado de Ginebra, Surie Moon, explicó que la situación de la OMS continúa siendo delicada pese a los esfuerzos de financiamiento.

“La situación sigue siendo frágil”, advirtió la experta, aunque reconoció que la organización logró reunir la mayor parte de los recursos necesarios para operar durante los próximos dos años.

Moon consideró además que la crisis del hantavirus evidenció la necesidad de contar con instituciones sanitarias globales sólidas y confiables.

El ébola en corto, ilustración Ilustración creada con una foto de AFP y datos de Excélsior Digital.

Taiwán, fuera de la Asamblea Mundial de la Salud

En el primer día de sesiones, los Estados miembros rechazaron nuevamente incluir un punto en la agenda para permitir la participación de Taiwán como observador.

La isla perdió ese estatus en 2016 debido a la presión diplomática de China, que considera a Taiwán parte de su territorio.

La decisión vuelve a reflejar cómo las tensiones geopolíticas influyen directamente en los organismos multilaterales de salud.

Otro de los temas centrales de la Asamblea es el futuro tratado internacional sobre pandemias, diseñado para facilitar el intercambio rápido y equitativo de virus, datos genéticos, vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas.

Sin embargo, las negociaciones permanecen estancadas debido a la desconfianza entre países desarrollados y naciones en desarrollo, una fractura agravada tras la pandemia de covid-19.

Fuentes diplomáticas señalaron que los Estados miembros probablemente extenderán un año más las negociaciones.

Argentina y EU generan incertidumbre dentro de la OMS

La Asamblea también deberá analizar la solicitud presentada por Argentina para abandonar formalmente la organización.

En paralelo, persiste la incertidumbre sobre la salida efectiva de Estados Unidos, ya que Washington mantiene cuotas pendientes de pago, condición necesaria para formalizar su retiro.

Diversos diplomáticos consideran que mantener una “zona gris” sobre la situación estadounidense podría evitar una mayor crisis institucional dentro de la OMS.

Gran parte de las discusiones en Ginebra giran alrededor de una posible reforma estructural de la llamada “arquitectura global de salud”, un entramado internacional de organismos que frecuentemente duplican funciones y enfrentan problemas de coordinación.

La combinación de brotes epidémicos, conflictos internacionales, recortes presupuestarios y tensiones geopolíticas ha colocado nuevamente a la salud pública global en el centro del debate internacional.

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