Alex Saab es acusado por una corte de EU de lavar 350 mdd del chavismo

Alex Saab, empresario colombo-venezolano y uno de los operadores financieros más cercanos al derrocado expresidente Nicolás Maduro, volvió a enfrentar a la justicia de Estados Unidos tras ser acusado nuevamente por presunto lavado de dinero relacionado con contratos de alimentos y petróleo en Venezuela. El caso se reactivó en una corte federal de Miami, luego de su deportación desde Venezuela el fin de semana.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que Saab, de 54 años, compareció ante un juez después de haber perdido influencia política tras la caída de Maduro en enero de 2026.

Acusan desvío de 350 millones de dólares

Según las autoridades estadunidenses, Saab encabezó una red de empresas fachada y documentos falsificados con la que habría desviado cientos de millones de dólares provenientes de contratos públicos, especialmente del programa de distribución de alimentos CLAP y de negocios vinculados con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

De acuerdo con los fiscales, el esquema habría movilizado alrededor de 350 millones de dólares hacia cuentas en el extranjero utilizando el sistema financiero de Estados Unidos para ocultar recursos obtenidos mediante sobornos y sobreprecios.

De “héroe” del chavismo a deportado

Saab fue una figura central en la estructura económica del chavismo durante los últimos años de Hugo Chávez y, especialmente, durante el mandato de Maduro.

Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, fue arrestado en Venezuela y podría ser extraditado nuevamente a Estados Unidos. REUTERS

Durante años, el gobierno venezolano lo defendió como un “diplomático” y un “héroe” por ayudar al país a sortear las sanciones internacionales.

En 2020 fue detenido en Cabo Verde durante una escala técnica. Un año después, en 2021, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero.

Sin embargo, en diciembre de 2023 quedó en libertad como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. A su regreso fue recibido con honores y, en octubre de 2024, Maduro lo nombró ministro de Industria.

Delcy Rodríguez ordenó su salida

La situación de Saab cambió de manera drástica tras la captura de Maduro y la instalación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Rodríguez lo destituyó de sus cargos en febrero y, tras semanas de rumores, el gobierno confirmó su deportación a Estados Unidos “en consideración a los intereses nacionales”.

Alex Saab, uno de los financistas del gobierno de Nicolás Maduro. (Reuters)

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que Saab habría obtenido de forma fraudulenta una cédula de identidad venezolana en 2004.

“Que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí”, declaró Cabello.

Testigo clave en el caso contra Maduro

Analistas consideran que Saab podría convertirse en un testigo estratégico para la fiscalía estadunidense debido a su acceso privilegiado a las finanzas del régimen y a las operaciones comerciales utilizadas para evadir sanciones internacionales.

Su testimonio podría fortalecer el proceso que enfrenta Nicolás Maduro en Nueva York, donde también está acusada su esposa, Cilia Flores, por presunta conspiración para narcoterrorismo. Ambos rechazan los cargos.

Un símbolo de la corrupción chavista

Washington ha descrito durante años a Saab como el principal “testaferro” de Maduro.

A través de una red de compañías en varios países, habría controlado contratos millonarios para el suministro de alimentos, materiales de construcción y petróleo.

El programa CLAP, creado para distribuir despensas subsidiadas entre millones de venezolanos, estuvo marcado por denuncias de sobreprecios, productos de mala calidad y pagos irregulares.

Con su regreso a una corte federal en Estados Unidos, Saab vuelve al centro de uno de los casos de corrupción más emblemáticos vinculados al antiguo régimen venezolano. De ser presentado como un héroe de la revolución bolivariana, ahora enfrenta nuevamente la posibilidad de una larga condena en una prisión estadunidense.