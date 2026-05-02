Trump estudia propuesta de paz de Irán; adelanta que podría ser inaceptable para EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que estudiará la nueva propuesta iraní de paz, aunque puso en duda la posibilidad de aceptarla, luego de que un mando militar de Irán advirtiera que podrían reanudarse las hostilidades entre los dos países.

Ambas partes observan un alto el fuego desde el 8 de abril, al cabo de casi 40 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz -donde Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el paso de buques- y el programa nuclear de la república islámica.

Irán transmitió esta semana un nuevo texto a través de Pakistán, que ejerce de mediador.

Según la agencia oficial Tasnim, la propuesta de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasaba 20 por ciento de la producción petrolera mundial.

Pero Trump puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní.

Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años", dijo en una publicación en su plataforma Truth Social.

Nuevas hostilidades

Este sábado, Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, abrió la posibilidad de una reanudación de las hostilidades.

Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo", dijo el alto oficial, citado por la agencia iraní Fars.

El viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, señaló que "ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo".

Trump tenía en teoría hasta el viernes para solicitar la autorización del Congreso de Estados Unidos para continuar la guerra iniciada junto con Israel el 28 de febrero.

Pero optó por enviar una carta a los líderes legislativos para notificarles que las hostilidades contra Irán "habían terminado".

Varios congresistas demócratas señalaron sin embargo que la presencia de fuerzas estadounidenses en la región indica lo contrario.

El USS Gerald Ford, el mayor portaviones del mundo, ya abandonó Oriente Medio, pero en la zona permanecen 20 buques de la Marina estadounidense, incluyendo otros dos portaviones.

La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua.

Las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial. Los precios del petróleo alcanzaron esta semana un máximo en cuatro años, con el barril de Brent en 126 dólares.

Ataques en Líbano

Teherán cerró casi totalmente el paso por el estrecho de Ormuz y, en represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El Parlamento iraní prepara una ley que pondría el estrecho de Ormuz bajo la autoridad de las fuerzas armadas, prohibiría el paso de barcos israelíes y establecería derechos de tránsito.

El gobierno estadounidense advirtió que los que paguen un peaje a Teherán para atravesar Ormuz se expondrían a sanciones y anunció además nuevas sanciones contra los intereses iraníes.

Entretanto, los combates continuaron el sábado en el Líbano, donde Israel lanzó ataques letales que dejaron al menos tres muertos, pese a una tregua con el grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán.

El ejército israelí dijo que había atacado decenas de objetivos de Hezbolá en todo el sur del Líbano tras emitir avisos de evacuación para nueve pueblos.

Hezbolá, por su parte, reivindicó varios ataques contra tropas israelíes. Uno de los ataques israelíes afectó un edificio religios en la aldea de Yaroun.

Si bien gracias a la tregua los iraníes han podido retomar una cierta normalidad, su día a día se ve dificultado por la inflación, que se ha disparado al igual que el desempleo, en un país ya de por sí vapuleado por décadas de sanciones internacionales.

Amir, de 40 años, cuenta que arranca el día "mirando las noticias, y las nuevas ejecuciones" llevadas a cabo por el poder iraní.

"Tengo la impresión de estar atrapado en el purgatorio", dice Amir a la AFP. "Estados Unidos e Israel acabarán atacándonos de nuevo", mientras "el mundo cierra los ojos".

Con información de AFP.