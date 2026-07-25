Trump enfrenta presión por el avance de la IA china tras el lanzamiento de Kimi K3

El gobierno de Donald Trump enfrenta una presión creciente para responder al lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial chino, al que apuntan acusaciones de que fue copiado de versiones estadounidenses pero también elogios por los partidarios de una IA más barata y más abierta.

El tema cobró protagonismo esta semana, cuando un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la start‑up china Moonshot AI había copiado el modelo Fable de la empresa estadounidense Anthropic, considerado el más potente del mercado, para desarrollar el Kimi K3.

Kimi K3 causó sensación desde su lanzamiento el 16 de julio al superar a las IA estadounidenses en varias clasificaciones, en particular en programación de sitios y aplicaciones, algo sin precedentes para un modelo chino denominado abierto (modificable).

Michael Kratsios, director de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, afirmó el miércoles que Moonshot AI copió el Fable mediante destilación, un método que consiste en someter a un modelo a una avalancha de solicitudes para comprender su funcionamiento.

También sugirió que Moonshot AI eludió las restricciones estadounidenses a la exportación de chips de IA de la empresa Nvidia para desarrollar Kimi K3.

Kratsios se hizo eco del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, según el cual el gobierno encontró rastros de modelos estadounidenses en varias IA chinas de vanguardia.

Si llegamos a la conclusión de que modelos extranjeros saquean a nuestras empresas", declaró, "tendremos la posibilidad de sancionarlos".

Según el sitio The Information, el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio está investigando si empresas chinas como Moonshot AI usan chips de Nvidia.

Por otra parte, una parte del gobierno de Trump busca que varias empresas chinas responsables de modelos IA sean incluidas en una lista del BIS que restringe sus relaciones comerciales con compañías estadounidenses, informó Axios.

Según ese medio, algunos miembros de la administración estadunidense se oponen sin embargo a esta línea dura, en particular el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

En un mensaje en X, Lutnick relativizó el alcance de Kimi K3, citando un estudio del CAISI, un centro gubernamental dedicado a la evaluación de modelos, que presenta a la IA china como mucho menos potente que sus competidoras estadunidenses en materia de ciberseguridad.

EU entre dos frentes

Al igual que ocurre con sus propias divisiones internas, el gobierno de Trump se encuentra atrapado entre dos frentes de presión.

Por un lado, unas pocas grandes compañías estadunidenses, inquietas ante la perspectiva de ver saqueados sus avances en IA pero también de que su modelo económico, basado en el control de una tecnología protegida, sea desmantelado.

La destilación ilícita "es un robo de propiedad intelectual y espionaje industrial" y "un desafío nacional que crea graves riesgos de seguridad nacional para Estados Unidos y sus aliados democráticos", afirmó Sarah Heck, responsable de políticas públicas de Anthropic, en X.

Pero en el extremo opuesto del espectro, son muchos más los que reclaman el statu quo para favorecer un ecosistema de IA abiertas, chinas o no, accesibles gratuitamente y adaptables en función de las necesidades.

Un grupo de 179 start‑ups llamado Little Tech Association envió el miércoles una carta a la administración Trump en la que defendió un enfoque mesurado. Este implicaría que las restricciones al uso de modelos extranjeros se aplicaran únicamente a los servicios del gobierno.

Pesos pesados de la industria, incluidos Microsoft, Mistral, Perplexity y Meta, también llamaron el viernes a la moderación, incluso en caso de destilación "ilegal". Proponen abordar la cuestión mediante "un marco jurídico y comercial en lugar de amplias restricciones".

Estos modelos chinos son excelentes", declaró a Axios Jensen Huang, director de Nvidia, que sin embargo busca popularizar su propio modelo abierto, Nemotron. "Los modelos abiertos que son excelentes deben poder utilizarse".

Tras varios días de gestación, el debate parece inclinarse a favor de los modelos abiertos, incluidos los chinos, como demuestra la reacción de Sam Altman, director de OpenAI, al llamamiento del viernes, que su empresa no había suscrito.

"Quiero que Estados Unidos gane tanto en modelos abiertos como cerrados", escribió en X, "y me alegra ver esto".