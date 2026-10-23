Trump elimina aranceles de 50 por ciento a varios productos de Canadá antes de las elecciones

El gobierno del presidente Donald Trump levantó el viernes algunos aranceles sobre importaciones canadienses, dos semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, en una medida que podría beneficiar a una candidata republicana. Trump firmó un decreto para eliminar los aranceles de 50 por ciento sobre algunos productos agrícolas y forestales de Canadá.

La senadora republicana por Maine, Susan Collins, mantiene una reñida lucha por la reelección y había instado a la Casa Blanca a atender los aranceles que golpean a las empresas y a los agricultores de su estado. Collins aseguró haber logrado nuevas exenciones sobre productos esenciales para la industria agroalimentaria de Maine.

Trump eximirá de aranceles a las láminas de contrachapado, algunos productos de papel, determinada maquinaria y equipos de refrigeración, así como a las cajas y cajones de embalaje, informó la Casa Blanca. Collins dijo que la medida beneficiará a los productores de arándanos, papas, manzanas y algas.

"Estos productores son una parte vital de la economía de nuestro estado y sustentan a nuestras comunidades rurales y costeras", dijo Collins. "Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de embalaje y otros productos procedentes de Canadá que o bien no están disponibles entre los proveedores estadounidenses o bien no pueden sustituirse sin incurrir en un gasto significativo".

Un alivio en plena campaña

Según un documento publicado en el sitio web de la presidencia estadounidense, varios productos —en particular de maquinaria, de refrigeración o de empaquetado— fueron retirados y sustituidos por alfombras y similares, ciertos tipos de válvulas y compuertas.

Consultada por la AFP, la Casa Blanca afirmó que la modificación apunta a proteger a los agricultores, las industrias y los trabajadores estadounidenses.

"El presidente Trump (seguirá) respondiendo al trato discriminatorio de Canadá hacia el comercio estadounidense", insistió la Casa Blanca.

Los demócratas tienen como objetivo el escaño de Collins en su intento de arrebatar el control del Congreso a los republicanos en las elecciones del 3 de noviembre. Collins se enfrentó a su oponente demócrata, Troy Jackson, sobre el asunto de los aranceles en un debate celebrado el 6 de octubre.

Maine, golpeado por la guerra comercial

Maine, fronterizo con Canadá y con 1.4 millones de habitantes, ha sido duramente golpeado por la guerra comercial de Trump. Las economías de Estados Unidos y Canadá están fuertemente conectadas: aproximadamente 70 por ciento de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos.

Según el Maine Center for Economic Policy, un centro de investigación local, las tensiones entre Ottawa y Washington provocaron una caída de 20 por ciento en las exportaciones de madera del estado hacia Canadá, su principal socio comercial, y un retroceso de un tercio en el gasto transfronterizo de los visitantes canadienses.

La relación comercial se deterioró a finales de agosto, tras el fracaso de las negociaciones para evitar un recargo de 20 mil millones de dólares sobre productos canadienses, entre ellos el cemento, el vino y los palos de hockey.

El gobierno canadiense respondió con aranceles sobre un monto equivalente de importaciones estadounidenses, lo que provocó la ira de Trump, quien contraatacó con nuevos aranceles de hasta 50 por ciento sobre ciertos productos.

Desde entonces ambos países se encuentran en un punto muerto, aunque Trump dijo el viernes que Canadá está trabajando en un acuerdo.