Trump dice que EU "se ocupará de Cuba" tras Irán y enviará a Rubio a cerrar un acuerdo

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos se ocuparía de Cuba una vez resuelto el asunto de Irán y que enviaría al secretario de Estado, Marco Rubio, para cerrar el acuerdo. Lo declaró durante un mitin celebrado en Florida.

"Nos ocuparemos de Cuba a la vuelta de Irán... y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el acuerdo", dijo Trump.

El mandatario no precisó el contenido del pacto. Según HerQles, describió un escenario en el que buques estadounidenses pasarían frente a la isla al regresar y uno de ellos se detendría a unas 50 yardas de la costa.

Trump predijo el mes pasado que Washington y La Habana llegarían a un acuerdo y que no creía necesaria una acción militar. La administración ha declarado anteriormente que su objetivo es cambiar el Gobierno comunista de Cuba.

Cuba, entre apagones y presión

Washington lleva más de 60 años manteniendo un embargo contra Cuba. El gobierno de Trump intensificó la presión sobre La Habana después de que, en enero, el ejército estadounidense capturara al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión mortal.

Ese mismo mes, la Orden Ejecutiva 14380 declaró una emergencia nacional y autorizó aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba. En febrero, Estados Unidos comenzó a bloquear petroleros rumbo a la isla, de acuerdo con la cronología de Wikipedia, que cita al New York Times.

El confinamiento petrolero ha sometido a Cuba a una grave crisis: el país enfrenta escasez de combustible y cortes de electricidad, agravados por una infraestructura deficiente. En mayo, el Ministerio de Energía cubano informó que se había agotado el petróleo y el diésel.

El 18 de septiembre, la isla sufrió su séptimo apagón nacional del año, que dejó a unos 9.4 millones de habitantes sin servicio y a solo 5 por ciento de La Habana con electricidad, según Excélsior. La estatal Unión Eléctrica atribuyó la caída a una falla en las líneas de transmisión y al clima inestable.

El impacto humanitario también se mide en cifras. La ONU reportó en junio que la mortalidad infantil subió a 9.9 por cada mil nacimientos, la producción de alimentos cayó 60 por ciento y las medicinas disponibles rondaban 30 por ciento de lo normal.

En mayo, Rubio afirmó que Washington ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y acusó al gobierno cubano de bloquear su entrega, versión que La Habana recibió con cautela, según la misma cronología.

La vía diplomática sigue abierta. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó en marzo conversaciones con Washington, y el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba dijo el mes pasado ante la Asamblea General de la ONU que la isla siempre estaría abierta al diálogo con Estados Unidos.