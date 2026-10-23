Segundo debate en Brasil: Lula y Bolsonaro chocan por economía y acusaciones personales

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, ajustaron el tono este viernes en el segundo debate televisivo antes del balotaje del domingo y, además de ataques cruzados y referencias a Javier Milei, debatieron propuestas.

El senador, de 45 años, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ganó la primera vuelta hace casi tres semanas con 47 por ciento de los votos, frente a 45 por ciento del izquierdista Lula.

Tras un primer debate cargado de insultos y prácticamente sin discusión de sus planes de gobierno, Lula y Bolsonaro se impugnaron mutuamente sobre políticas económicas, planes de infraestructura y desarrollo para las diferentes regiones de Brasil.

Motosierra, costo de vida y "nueve dedos"

Cuestionado por Lula sobre su promesa de aplicar en Brasil la "motosierra" al gasto público -al estilo del presidente argentino Javier Milei- Bolsonaro respondió.

Tendré el mismo trabajo aquí (que Milei en Argentina) porque estás dejando el país quebrado" con la campaña, dijo Bolsonaro.

"¿No tienes vergüenza?", le lanzó.

El conservador acusó a Lula de permitir la expansión del crimen organizado, el endeudamiento de las familias y de no hacer nada para reducir el costo de vida.

También le reprochó aumentar el salario mínimo y mantener impuestos altos, burlándose del dedo que el presidente perdió en un accidente como obrero metalúrgico cuando era joven.

"No sirve de nada, Lula, dar con una mano y sacar con los nueve dedos", dijo Flávio.

No voy a permitir que un miliciano me llame 'nueve dedos'", replicó Lula, en referencia a los señalamientos de que su rival mantendría vínculos con los grupos paramilitares de Rio de Janeiro.

Bolsonaro le pidió disculpas pero lo desafió.

¿Tú pedirás disculpas al pueblo brasileño que sufre con la inseguridad?", dijo el senador.

Lula puso en duda la experiencia del senador y su conocimiento sobre el país.

"No conoce Brasil", lanzó el presidente.

Un balotaje que llega empatado

Flávio Bolsonaro se ha presentado en campaña como la alternativa de cambio y se muestra confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora en América Latina.

"Yo sé cómo administrar Brasil, yo sé que Brasil eligió el cambio", afirmó.

Lula invitó varias veces a la audiencia a "googlear" las afirmaciones de su rival, que le retrucó.

"¿Quién gobierna Brasil, tú o Google?", dijo Bolsonaro.

Un sondeo del instituto Datafolha publicado el jueves mostró un empate, con 50 por ciento de intención de voto para cada uno. Dos semanas atrás, el senador aventajaba a Lula por cuatro puntos.