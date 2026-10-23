Fuerte terremoto de magnitud 7.2 frente a Vanuatu; lanzan alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.2 frente a las costas de Vanuatu provocó una alerta de tsunami este sábado, informó el centro de alerta de esos fenómenos en el Pacífico.

Ese organismo posteriormente revisó la magnitud del sismo a 6.9.

También informó de un segundo terremoto de magnitud 6.3 en las cercanías.

Los terremotos son comunes en Vanuatu, un archipiélago de baja altitud localizado a lo largo del Anillo de Fuego, un arco de actividad sísmica que se extiende por el sudeste asiático y a través de la cuenca del Pacífico en el continente americano.

Advertencia para costas cercanas

"Según los parámetros preliminares del terremoto (...) es posible que se produzcan olas de tsunami peligrosas en las costas situadas a menos de 300 km del epicentro del terremoto", advirtió el Centro de Alerta de Tsunamis, con sede en Hawái, tras este sismo de poca profundidad en aguas cercanas a la nación insular.

El portal portugués Executive Digest ubicó el sismo a 10 kilómetros de profundidad, poco después de las 13:30 hora local de Vanuatu, es decir, alrededor de las 20:30 del viernes en el centro de México. Según el medio, el sistema de alerta de Estados Unidos emitió el aviso por un posible tsunami. Las fuentes consultadas no reportan por ahora daños ni víctimas.

Un archipiélago de actividad sísmica constante

Vanuatu, archipiélago del Pacífico Sur, se asienta sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico. El martes 20 de octubre, un sismo de magnitud 6.3 sacudió su costa norte, a unos 10 kilómetros de profundidad, sin alerta de tsunami ni daños iniciales, según Infobae.

En marzo, un temblor de magnitud 7.3 con epicentro cerca de la isla de Espíritu Santo, a 116 kilómetros de profundidad, tampoco activó avisos de tsunami, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), citado por BNO News.