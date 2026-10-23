Intercambian ataques tras visita del emisario de Trump; durante la madrugada

KIEV.— Rusia y Ucrania intercambiaron ataques de gran envergadura durante la madrugada de este jueves, con misiles impactando en Kiev y 630 drones lanzados hacia la región de Moscú, horas después de que el emisario de Estados Unidos se reuniera con el presidente ruso.

Luego de que su enviado Steve Witkoff se reuniera con el presidente ruso, Vladimir Putin, el mandatario estadunidense, Donald Trump, dijo que nunca se ha estado “tan cerca” de poner fin a este conflicto.

El Kremlin, por su parte, indicó que, “en principio”, estaba abierto a reanudar las conversaciones trilaterales entre las partes beligerantes y Estados Unidos.

Sin embargo, los ataques no cesaron durante la noche: el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, publicó en redes sociales que los bombardeos hirieron a seis personas en la capital, cuatro de las cuales necesitaron ser hospitalizadas.

La Fuerza Aérea de Ucrania publicó una advertencia a primera hora de la mañana sobre “más misiles balísticos dirigidos hacia Kiev” e indicó a los residentes que permanecieran en los refugios.

sistemas de defensa aérea a una distancia considerable de su objetivo”, escribió el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

Witkoff había viajado a Rusia tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebrada el martes en Oslo, cuyo objetivo era limar asperezas en la amarga disputa entre Trump y el líder ucraniano.

El yerno del presidente Trump, Jared Kushner, también participó de manera remota en las conversaciones con Putin.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Rusia estaba “en principio, dispuesta a reanudar” las conversaciones tripartitas a mediados de noviembre, después de las c elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Asimismo, que el Kremlin quería que se centraran en la seguridad de la posguerra.

Putin, quien ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha rechazado sistemáticamente las conversaciones cara a cara con Zelenski e insistió en que Moscú tiene la intención de apoderarse del resto del este de Ucrania.

Ushakov dijo que Witkoff informó a Putin sobre “algunos aspectos nuevos en los planteamientos de los europeos y de Kiev” a partir de la reunión de Oslo, aunque agregó que “en realidad no tenían mucho fondo”.