Trump dice que líder del Tren de Aragua murió en un ataque de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas militares estadunidenses llevaron a cabo un ataque letal contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, identificado como líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, considerada por Washington como un grupo terrorista extranjero.

La declaración fue realizada a través de la red social Truth Social y hasta el momento no ha sido acompañada por detalles oficiales sobre el lugar exacto de la operación ni las circunstancias en las que ocurrió.

El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua", escribió Trump este viernes en su red Truth Social.

Trump aseguró que la acción militar fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos y la describió como una operación rápida y contundente dirigida a eliminar a quien calificó como uno de los criminales más peligrosos del continente.

Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua”.

El mensaje de Trump va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.

El jefe del Pentagono, Pete Hegseth, publicó en X que el ataque se llevó a cabo a principios de esta semana y que se confirmó que Guerrero "murió durante el ataque".

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, fuentes oficiales en Caracas confirmaron que Guerrero fue abatido en territorio venezolano, aunque las autoridades estadounidenses no han ofrecido una versión detallada de la operación.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".

El Departamento de Estado ha designado a Tren de Aragua como organización terrorista extranjera.

El hombre más buscado del Tren de Aragua

Héctor Rusthenford Guerrero Flores era señalado como el principal líder del Tren de Aragua y durante años fue considerado prófugo por autoridades de varios países. Su nombre aparecía en investigaciones relacionadas con crimen organizado transnacional y Estados Unidos ofrecía recompensas millonarias por información que condujera a su captura.

El Departamento del Tesoro estadunidense sancionó a Guerrero en 2025 y lo acusó de transformar una pandilla carcelaria venezolana en una estructura criminal con presencia en gran parte del hemisferio occidental.

Niño Guerrero ha transformado al Tren de Aragua de una banda carcelaria involucrada en extorsión y sobornos en una organización influyente que amenaza la seguridad pública en todo el hemisferio”.

La presunta muerte de Niño Guerrero representa un duro golpe para la estructura del Tren de Aragua. Especial.

Además, fiscales federales en Nueva York lo acusaron de conspiración criminal, terrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. La acusación sostenía que dirigía una red criminal con operaciones en América, Europa y Estados Unidos.

Trump afirmó que la operación contó con coordinación de autoridades venezolanas y aseguró que el objetivo era impedir que el Tren de Aragua continuara utilizando territorio venezolano como refugio para sus actividades criminales.

Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”, sentenció Trump.

Hasta ahora, la Casa Blanca, el Pentágono y el Comando Sur no han ofrecido información adicional sobre la operación.

"Organización terrorista"

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como "organización terrorista" en enero de 2025, apenas regresó Trump a la presidencia. La banda criminal opera en varios países de América Latina.

El Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte) en 2014. Se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también ha emprendido en algunos negocios legales.

El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera detener o condenar al jefe del Tren de Aragua, de nombre real Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Estados Unidos también le impuso sanciones económicas en julio de 2025, junto a otros cabecillas de su organización.

Tras ocupar militarmente en septiembre de 2023 el penal de Tocorón, el gobierno de Maduro anunció que había "desmantelado totalmente" esa banda. El Niño Guerrero era entonces prófugo de la justicia.

Según el centro de análisis Insight Crime, "Niño Guerrero", que tendría 42 años, convirtió el grupo "en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón".

Bajo su liderazgo, Tocorón "se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones (...) a jefes criminales conocidos como pranes".

"Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel", según un informe de Insight Crime de 2025.