Cuba acusa a EU de presionar a países de la ONU para votar contra resolución sobre el embargo

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó al gobierno de Estados Unidos de ejercer presiones y amenazas contra Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para influir en la votación de la resolución que pide el fin del embargo económico contra la isla.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario afirmó que las gestiones para modificar el sentido del voto de diversos países se han realizado durante meses y que involucran directamente a altos funcionarios estadounidenses.

Según Rodríguez, las acciones atribuidas a Washington buscan cambiar la posición histórica que numerosos países han mantenido respecto a la resolución presentada por Cuba ante la ONU.

El canciller sostuvo que las presiones incluirían amenazas relacionadas con la imposición de aranceles, la suspensión de programas de cooperación internacional, la negación de visas a funcionarios gubernamentales y sus familiares, así como otras medidas de carácter político.

Además, aseguró que también existirían intentos de influir en procesos internos de distintos países mediante el respaldo a fuerzas opositoras en futuras elecciones.

El gobierno cubano afirmó que circulan documentos con mensajes dirigidos a gobiernos y delegaciones diplomáticas ante las Naciones Unidas para persuadirlos de modificar su voto.

De acuerdo con Rodríguez, también se habría buscado que algunos países asumieran un papel de liderazgo para impulsar cambios en la posición de otros Estados miembros.

Asimismo, aseguró que entre las propuestas planteadas por representantes estadounidenses se encontraría la posibilidad de que algunos gobiernos optaran por abstenerse o ausentarse de la votación si no estaban dispuestos a votar en contra de Cuba.

El ministro calificó estas presuntas acciones como una práctica peligrosa dentro de la diplomacia multilateral.

A su juicio, las presiones reflejan la falta de argumentos para defender la permanencia del embargo y representan un intento de utilizar mecanismos de fuerza para influir en decisiones internacionales.