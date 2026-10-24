Incendio destruye el histórico “Nido del Águila” de Hitler en los Alpes de Alemania

Un incendio de grandes proporciones destruyó el histórico Kehlsteinhaus, conocido popularmente como el “Nido del Águila”, el refugio de montaña asociado al dictador nazi Adolf Hitler en los Alpes bávaros, mientras los equipos de emergencia combatían las llamas en condiciones climáticas adversas.

Las autoridades del distrito de Berchtesgaden informaron que la alerta fue recibida alrededor de las 21:15 horas del viernes, lo que movilizó a bomberos y cuerpos de seguridad hasta el complejo ubicado en una zona montañosa de difícil acceso.

Durante el operativo, la policía interceptó y detuvo a un hombre de 33 años que descendía por la carretera de acceso al recinto en una motocicleta circulando en sentido contrario.

Bomberos y autoridades alemanas trabajan tras el incendio que devastó el histórico Kehlsteinhaus, conocido como el “Nido del Águila”, en los Alpes bávaros. AFP

La Fiscalía informó que el sospechoso, ciudadano alemán con vínculos con la región de Berchtesgaden, fue interrogado tras el incidente.

De acuerdo con las autoridades, el detenido presenta indicios de problemas de salud mental y será trasladado a un centro psiquiátrico. Sin embargo, los investigadores también analizan la posibilidad de una motivación política debido al valor histórico y simbólico del inmueble.

Bomberos y autoridades alemanas trabajan tras el incendio que devastó el histórico Kehlsteinhaus, conocido como el “Nido del Águila”, en los Alpes bávaros. AFP

Las tareas para controlar el incendio se vieron dificultadas por las condiciones meteorológicas en la región.

La lluvia se transformó en la primera nevada de la temporada y los fuertes vientos obligaron a los bomberos a retirarse temporalmente durante la noche después de varias horas de trabajo.

Las autoridades señalaron que nadie resultó herido, aunque los equipos de emergencia no pudieron ingresar de inmediato al edificio debido al riesgo de derrumbes y caída de materiales.

Bomberos y autoridades alemanas trabajan tras el incendio que devastó el histórico Kehlsteinhaus, conocido como el “Nido del Águila”, en los Alpes bávaros. AFP

Las autoridades alemanas confirmaron que el edificio será restaurado, aunque todavía no han precisado el alcance de los daños ni el plan definitivo de reconstrucción.

El Centro de Documentación de Obersalzberg, donde se encuentra la principal exposición histórica sobre el pasado nazi de la zona, no resultó afectado por el incendio.

¿Qué es el Nido del Águila?

El Kehlsteinhaus se encuentra a unos mil 834 metros sobre el nivel del mar, sobre un acantilado de los Alpes bávaros.

El inmueble forma parte del complejo histórico de Obersalzberg y fue construido durante la época del régimen nazi. Aunque suele asociarse con Adolf Hitler, el dictador utilizó el lugar con poca frecuencia en comparación con otras propiedades de la región.

Desde 1952 funciona como cafetería, restaurante y centro de interés histórico para visitantes de todo el mundo.

Con información de AFP.