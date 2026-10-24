Francia vive nueva jornada de protestas; suman 135 detenidos

Las fuerzas de seguridad empezaron este sábado a dispersar con gases lacrimógenos manifestaciones no autorizadas en Francia, que vive nuevas protestas sociales de chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos una semana después de los disturbios que conmocionaron al país. El ministro del interior, Laurent Nuñez, anunció que hasta el momento se han realizado 135 detenciones.

El gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, que abandonará el poder en mayo, está bajo presión para evitar nuevas escenas de caos como las vividas la semana pasada, muy comentadas por dirigentes extranjeros.

Seremos intransigentes", subrayó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, al anunciar el dispositivo policial: 70.000 agentes, unidades de élite policiales y soldados de la misión de vigilancia Sentinelle, así como blindados de la gendarmería, helicópteros, drones, etc.

En Lyon, las fuerzas de seguridad dispararon en la mañana granadas de gases lacrimógenos para dispersar un grupo de unas 150 personas cuando intentaban bloquear el tráfico en un sector en el que las autoridades prohibieron concentrarse, constató un periodista de AFP.

El Louvre, Orsay, el Museo Picasso y la Ópera de París cerraron ante el riesgo de nuevos disturbios. Foto: AFP.

Francia refuerza la seguridad ante las protestas

Las autoridades acusan de los disturbios a "grupúsculos de ultraizquierda" -antifascistas, anarquistas y anarco-autónomos-, a quienes se habrían sumado "delincuentes oportunistas", especialmente jóvenes y procedentes de los suburbios de ciudades, para saquear tiendas.

Para retomar el control, decretaron desde el lunes toques de queda nocturnos en barrios de las grandes ciudades y prohibieron manifestaciones, siempre y cuando no las pidan actores "legítimos", en palabras de Macron, como sindicatos.

Además de Francia, importantes manifestaciones están previstas este sábado en Albania, Italia y España, en un contexto de movilización de la juventud, preocupación por el poder adquisitivo e impopularidad de los gobiernos.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, instó a estos países a respetar el derecho a manifestarse y a dar prioridad a la "desescalada" en las operaciones policiales.

En París, Marsella y Lyon, se autorizaron finalmente las marchas previstas contra el encarecimiento de la vida y para apoyar a los estudiantes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos, aunque en la capital la policía cambió el recorrido a última hora.

La semana pasada se manifestaron entre 550.000 y 800.000 personas en Francia.

Los chalecos amarillos preparan cientos de acciones

El movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, prevé unas 500 manifestaciones y acciones en 86 rotondas, 21 gasolineras, dos depósitos de petróleo, 33 estaciones de tren, tres puertos, 17 puentes y 17 peajes, según un mapa publicado en su sitio web.

Muchos de los desórdenes de la semana pasada se produjeron, en cambio, durante manifestaciones no autorizadas, que intentaron también acercarse a lugares estratégicos como los turísticos Campos Elíseos.

Blindados de la Gendarmería protegen este sábado el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, y la Asamblea Nacional, en París.

Ante las nuevas protestas, muchos comerciantes protegieron las vitrinas de sus negocios con tablones de madera, algunos piensan no abrir y otros defenderán ellos mismos sus comercios de eventuales pillajes.

El pasado sábado, casi 3.000 tiendas se vieron afectadas en Francia.

Sobre el terreno he visto bates de beisbol, barras de hierro y escopetas de caza", advirtió el presidente de las Cámaras de Comercio e Industria de Francia, Alain Di Crescenzo, quien llamó a "bajar la persiana" y a "dejar actuar a la policía".

Los museos parisinos del Louvre, Orsay y Picasso y la Ópera de París cerraron excepcionalmente.

Francia enfrenta tensión política y social

Con las autoridades ya bajo presión, un hombre de 39 años perpetró el viernes un "atentado terrorista racista" cerca de París, que dejó un muerto y cinco heridos, antes de ser detenido, según Macron.

Miles de personas empezaron además a manifestarse en Orleans contra el partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), que celebra este fin de semana su congreso político entre fuertes medidas de seguridad.

A seis meses de la elección presidencial, su líder Marine Le Pen encabeza los sondeos, seguida de lejos por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, el centroderechista Édouard Philippe y el socialdemócrata Raphaël Glucksman.

En este contexto tenso, el gobierno recibió una buena noticia el viernes: la agencia de calificación Moody's mantuvo la nota de la deuda soberana de Francia, convencida de que la segunda economía de la Unión Europea logrará aprobar sus presupuestos de 2027 que prevén un fuerte ajuste fiscal y que las tensiones sociales se calmarán en los próximos meses.

*mcam