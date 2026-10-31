Trump dice que EU aún debe "ocuparse" de uno o dos objetivos en Irán, entre ellos la montaña Pickaxe

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que Estados Unidos ha destruido gran parte del aparato militar de Irán, pero que aún tiene que "ocuparse" de uno o dos objetivos, entre ellos un supuesto sitio nuclear conocido como montaña Pickaxe.

Trump sostuvo que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron a finales de febrero "iban bien, pero ya saben que no son muy fiables".

El presidente reiteró que Estados Unidos no tiene prisa por emprender acciones ofensivas porque había diezmado las fuerzas militares y el programa nuclear de Irán.

Hemos neutralizado su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos sitios, pero podemos hacer eso en 10 minutos", dijo Trump a periodistas en su residencia de Florida.

"Probablemente puedan fijarse en la montaña Pickaxe, y de eso hay que ocuparse. Podemos hacer todo eso muy rápidamente", añadió el mandatario.

El gobierno iraní ha negado que allí se lleve a cabo ninguna labor nuclear.

Amenazas cruzadas antes de las elecciones

Trump ha advertido sobre la posibilidad de nuevas acciones militares después de las elecciones legislativas estadunidenses de la próxima semana. Anteriormente afirmó que estaba sopesando si "acabarlos de una vez".

Más temprano el sábado, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, dijo que Trump no ha tomado una decisión sobre nuevos ataques contra Irán y que Estados Unidos estaría abierto a una solución diplomática.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió el sábado a Estados Unidos e Israel contra el lanzamiento de nuevos ataques, tras las amenazas de reanudar los bombardeos después de las elecciones.

"Cualquier nivel o tipo de amenaza debe ser enfrentado con una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas", declaró Jamenei ante los principales comandantes militares, según un comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló de una "oportunidad histórica y única" para derrocar al gobierno iraní.

Petroleros detenidos y tensión por los precios

Las elecciones en ambos países podrían determinar el rumbo del conflicto, ya que Israel celebró elecciones generales el martes, pero aún no ha formado un nuevo gobierno.

Mientras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúan, la Guardia Revolucionaria de Irán informó el viernes que tres petroleros habían sido detenidos tras sufrir "incidentes" no especificados o chocar contra minas.

El bloqueo ha provocado un aumento en los precios mundiales de la energía, lo que ha hecho que la guerra sea impopular entre el público estadunidense de cara a las próximas elecciones.